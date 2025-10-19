تأکید سخنگوی دولت بر تقویت «زیستبوم مهارت»
تنها با پیوند عمیق آموزش و صنعت، امید و اشتغال پایدار محقق میشود
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در بازدید از نمایشگاه ملی مهارت در اصفهان تصریح کرد که دولت چهاردهم با رویکردی جدی، تقویت زیستبوم مهارت در کشور را در دستور کار قرار داده و مصمم است از این طریق، مسیر تحقق امید، اشتغال پایدار و توانمندسازی همهجانبه نیروی انسانی را هموار سازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهاجرانی در جریان نشست خبری خود، با اشاره به نقش بنیادین مهارتآموزی در تسریع روند توسعه صنعتی و رفع چالشهای بازار کار اظهار داشت: بیتوجهی به مقوله آموزشهای مهارتی در طول سالهای گذشته، عواقب و چالشهای سنگینی را در بخش صنعت و حوزه اشتغال کشور به دنبال داشته است.
وی مهارت را از جمله موضوعاتی دانست که سالها مورد غفلت قرار گرفته و تأکید کرد: بیشک هر جا که غفلت کنیم، باید در جای دیگری هزینهای به مراتب سنگینتر را بپردازیم. امروز بهای کمتوجهی به حوزه مهارت را در قالب مشکلات صنایع و کمبود نیروی کار ماهر شاهد هستیم.
سخنگوی دولت با طرح گلایههای متعدد فعالان صنعتی از کمبود نیروی ماهر، بیان داشت: کمبود نیروی کار ماهر به یکی از چالشهای جدی امروز صنایع تبدیل شده است. در حقیقت، وجود نیروی متخصص و ماهر در هر شاخه و رشتهای از صنعت، از الزامات بلامنازع برای توسعه و گسترش کسبوکارها به شمار میرود و هیچ تجارتی بدون اتکا به نیروی ماهر امکان توسعه نخواهد داشت.
مهاجرانی در ادامه بر ضرورت ایجاد پیوندی عمیق و معنادار میان آموزش و صنعت تاکید کرد و تشریح نمود: در هر سازمان تولیدی، چهار مؤلفه اصلی شامل نیروی انسانی، جریان مالی، ماشینآلات و مواد اولیه حائز اهمیت است که در این میان، نیروی انسانی در اولویت نخست قرار دارد. نیروی انسانی ماهر زمانی ارزشمند میشود که این همبستگی میان آموزش و صنعت برقرار باشد.
وی افزود: این پیوند میتواند در دو سوی ماجرا، منبعثکننده امید باشد؛ هم برای جوان مهارتآموز و هم برای سرمایهگذار صنعتی که نیازمند تخصص است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دانش، بهویژه در عرصه مهارت، نیازمند حضور فعال در محیط واقعی است؛ چراکه یادگیری فرآیندی جمعی بوده و در تعاملات میان افراد شکل میگیرد.
وی میراث فرهنگی و آموزشی «نظام استاد-شاگردی» را یادآور شد و گفت: این نظام نه تنها انتقالدهنده صرف مهارت بود، بلکه ادب شاگردی، سلسلهمراتب، مسئولیتپذیری و حتی اصول ایمنی را نیز در بطن خود میپروراند. متأسفانه امروز، مانند بسیاری از میراثهای ارزشمند دیگر، قدر این نظام را بهدرستی نشناختیم.
مهاجرانی با تقدیر از برگزاری منسجم و یکپارچه مسابقات ملی مهارت، اشاره کرد: وقتی افراد در مقیاسی بزرگ در کنار هم قرار میگیرند، این فضا خود به بخشی از فرآیند آموزش بدل میشود. فضاهای بزرگ، الهامبخش آرزوهای بزرگ هستند. وی همچنین بر نقش حیاتی رسانهها در بازتاب این تلاشهای ملی و انتقال دستاوردهای کشور به مردم و جامعه جهانی تأکید کرد.
در پایان، سخنگوی دولت با اشاره به نقش بنیادین سازمان آموزش فنی و حرفهای، بیان کرد: نظام آموزش فنی و حرفهای، جزو مسائل کلان کشور محسوب میشود و در صورت عملکرد صحیح این زیستبوم، میتواند نیازهای منابع انسانی بخش صنعتی کشور را به نحو احسن پوشش دهد. وی از میزبانی شایسته استان اصفهان نیز قدردانی کرد و اظهار داشت که اصفهان همواره توان میزبانی رویدادهای عظیم ملی و بینالمللی را اثبات کرده است.