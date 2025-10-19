توقیف ۸۰۰ بسته غذای کودک فاقد مجوز بهداشتی در کاشان

به گزارش ایلنا از اصفهان، الهام تاجر، مدیر ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: در پی بازرسی‌های کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه از یک کارگاه غیرمجاز تولید غذای کودک، ۸۰۰ بسته انواع غذای کودک فاقد مجوز بهداشتی و همچنین ۸۰۰۰ لیبل غیرمجاز کشف و توقیف شد.

وی افزود: این محصولات بدون حضور مسئول فنی و به‌صورت غیرقانونی تولید و برای عرضه به بازار آماده شده بودند که با دستور مقام قضایی، واحد تولیدی مربوطه پلمب و تمامی محصولات توقیف گردید.

تاجر ادامه داد: بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داد که این محصولات نه‌تنها با استانداردهای ملی مطابقت نداشته، بلکه مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت عمومی را به طور جدی تهدید کند.

مدیر ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند تولید و عرضه فرآورده‌های غذایی گفت: تولید هرگونه محصول غذایی بدون حضور مسؤول فنی واجد صلاحیت، تخلف آشکار و نقض اصول ایمنی و بهداشتی است.

وی از شهروندان خواست ضمن تهیه فرآورده‌های غذایی و مکمل‌های ویژه کودکان از مراکز معتبر مانند داروخانه‌ها، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه محصولات فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا شماره تماس ۰۳۱۵۵۴۷۳۰۲۵ اطلاع دهند.

