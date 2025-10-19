به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی، افزود: دستگاه‌های اجرایی در ارائه گزارش باید به هماهنگی بین‌دستگاهی و ارتباط آنها با سایر ارگان‌ها توجه ویژه کنند تا یک تصویر واحد و دقیق از وضعیت بحران ارائه شود. نخستین اقدام در مواقع بحرانی ارزیابی است و تیم‌های این بخش باید آموزش و مهارت لازم را کسب کنند که در مواقع بحرانی به سرعت ارزیابی را انجام و مخابره کنند که ساعت طلایی در مواقع بحرانی از بین نرود.

وی به امکانات گسترده دستگاه‌های اجرایی برای مواقع بحرانی تأکید کرده و ادامه داد: استفاده مناسب از امکانات و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و همچنین برنامه‌ها اهمیت ویژه دارد. استفاده به جا از این امکانات و ایجاد هماهنگی مؤثر بین دستگاه‌ها و برنامه‌های مربوطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان مثال برخی اقدامات پیش‌بینی شده در جنگ 12 روزه نیاز نبود، اما آمادگی لازم در استان وجود داشت و سطح آمادگی در حد مطلوب بود.

استاندار مرکزی به هماهنگی نهادهای متولی حوزه بحران اشاره کرده و اظهار داشت: هماهنگی مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی در زیرمجموعه ستاد مدیریت بحران این استان وجود دارد و باید با برگزاری مانورهای دوره‌ای این هماهنگی محک زده شود. شورای مدیریت بحران به عنوان ناظر بر تمامی ابعاد مدیریت بحران، نهادی کلیدی برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است تا زمان‌بندی، منابع و تصمیم‌گیری‌ها در مواقع بحران به‌طور یکپارچه انجام شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: تنظیمات دقیق‌تر و کارآمدتر شورای مدیریت بحران، بن‌بست‌های ارتباطی را کاهش می‌دهد و پاسخ سریع‌تری را برای رویدادهای بحرانی فراهم می‌آورد. اولویت‌های استان مرکزی در حال حاضر بر تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی متمرکز است و ستاد مدیریت بحران استان به عنوان نهاد راهبردی، مسئول مدیریت یکپارچه این هماهنگی، نظارت بر اجرای تصمیمات و تضمین اجرای سریع منابع و فرایندها می‌باشد.

وی به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای برگزاری مانور در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: مانورها باید به صورت هماهنگ و مستمر و طبق برنامه در فواصل زمانی متعدد بازه زمانی سال انجام شود تا آمادگی در بحران‌های متفاوت مورد بررسی قرار بگیرد. اعضای اصلی مدیریت بحران و مدیران دستگاه‌ها باید در روزهای مانور استان حضور داشته باشند. تعریف و اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه مدیریت بحران برای افزایش مهارت فردی و سازمانی در مواقع بحرانی بسیار ضروری است.

استان‌ها موظف به تهیه و اجرای طرح‌های آمادگی در برابر بحران‌ها هستند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری‌ مرکزی نیز در این جلسه به موضوع طرح‌های آمادگی و پاسخ در برابر بحران‌ها اشاره کرده و گفت: بر اساس قانون مدیریت بحران، استان‌ها موظف به تهیه و اجرای طرح‌های آمادگی و پاسخ در برابر بحران‌ها هستند. در استان مرکزی، این طرح در سال‌های گذشته اجرایی شده و نهایتاً به نتیجه رسیده است. این طرح پس از تصویب و تأیید در سطح ملی، اکنون باید مورد تصویب ستاد بحران استان قرار گیرد.

سید مرتضی میری افزود: تمرین و برنامه‌ریزی منظم در قالب مانورهای سالانه حائز اهمیت است تا از این طریق توانایی ارزیابی و ارتقاء سطح آمادگی کشور در مقابل بحران‌ها افزایش یابد. توجه به تأسیسات زیربنایی در بخش کشاورزی، مراکز جمعیتی و سایر بخش‌های مرتبط با مقابله و پیشگیری از سیلاب‌های پیش رو ضروری و بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌ها و حفاظت از زیرساخت‌ها و ساکنان مناطق در معرض خطر است.

وی بر ضرورت آمادگی 100 درصدی در مواجهه با حوادث طبیعی تأکید کرده و ادامه داد: مقابله با بحران‌های طبیعی نیازمند آمادگی بیشتر است و این هدف ممکن است با تمرین و مانورهای منظم در فواصل زمانی متعدد سال تحقق یابد. بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت و دقت به این دستور عمل کنند تا کشور در برابر حوادث طبیعی کاملاً آماده باشد. این موضوع در راستای مقابله با بحران‌های احتمالی بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری‌ مرکزی اظهار داشت: اعضای ستاد مدیریت بحران باید در زمان مقرر، گزارشی درباره وضعیت بهداشت و درمان پس از وقوع بحران ارائه دهند. چرا که پس از وقوع هر مخاطره، بخش بهداشت و درمان نقش خط مقدم را ایفا می‌کند. آخرین وضعیت بهداشت و درمان در مقابله با بلایای طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد و از مطالب و گزارش‌های ستاد مدیریت بحران استفاده شود تا بتوان به بهترین شکل پاسخگو بود.

میری تصریح کرد: بر اساس دستور سازمان مدیریت بحران کشور، هدف اصلی افزایش سطح آمادگی و حضور نیروها و تجهیزات در زمان وقوع حوادث است. قرار است در هفته اول آبان ماه، یک مانور ترکیبی کامل در زمینه زلزله برگزار شود که شامل جلسات متعددی در شهرستان‌ اراک و دیگر نقاط استان است. این مانور بر اساس جمعیت 500 هزار نفری مرکز استان طراحی شده و باید در مرکز استان انجام می‌شد، اما به دلایل متعدد، عملیات در نقاط مختلف استان انجام می‌شود.

وی بیان داشت: یک مانور جامع 8 آبان ماه ساعت 8:30 با حضور 55 دستگاه خودرو، حدود 1500 نیروی عملیاتی در قالب 92 تیم، و تجهیزات متنوع شامل 200 دستگاه خودرو سبک و سنگین برگزار خواهد شد. هدف از این مانور ارزیابی توانمندی‌های استان در مدت زمان حدود 8 ساعت است. سناریوی این مانور توسط سازمان مدیریت بحران کشور تهیه و به استان‌ها ابلاغ شده است. این تمرین‌ها صرفاً برای ارزیابی توانمندی‌های استان‌ها و شناخت نقاط ضعف و قوت است.

