به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به تصویب طرح «محله‌محور» در شورای اجتماعی کشور و تأکید ویژه رئیس‌جمهور بر اجرای آن، گفت: این طرح به‌زودی با رویکرد بومی و متناسب با شرایط اجتماعی استان قزوین اجرا می‌شود.

وی افزود: تجربه «جنگ 12 روزه» نشان داد که سرمایه اصلی کشور، مردم و همبستگی اجتماعی آنان است؛ بنابراین باید با احیای نقش محله‌ها، پیوندهای اجتماعی را تقویت کنیم؛ در همین راستا، تاکنون 183 محله با تأیید شورای مسجد برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

استاندار قزوین گفت: اجرای موفق طرح نیازمند تعامل و همکاری درون‌سازمانی است و هیچ‌گونه موازی‌کاری صورت نخواهد گرفت.

نوذری تأکید کرد: اجرای طرح محله‌محور در استان قزوین با توجه به ویژگی‌های بومی هر منطقه انجام می‌شود، چرا که اعتقاد داریم حل مسائل اجتماعی باید از مسیر راه‌حل‌های بومی و مشارکت مردم صورت گیرد.

