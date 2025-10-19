خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین خبر داد؛

آغاز اجرای طرح «محله‌محور» با رویکرد بومی در قزوین

آغاز اجرای طرح «محله‌محور» با رویکرد بومی در قزوین
کد خبر : 1702190
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین با اشاره به تصویب طرح «محله‌محور» در شورای اجتماعی کشور و تأکید ویژه رئیس‌جمهور بر اجرای آن گفت: این طرح به‌زودی با رویکرد بومی و متناسب با شرایط اجتماعی استان قزوین اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به تصویب طرح «محله‌محور» در شورای اجتماعی کشور و تأکید ویژه رئیس‌جمهور بر اجرای آن، گفت: این طرح به‌زودی با رویکرد بومی و متناسب با شرایط اجتماعی استان قزوین اجرا می‌شود.

وی افزود: تجربه «جنگ 12 روزه» نشان داد که سرمایه اصلی کشور، مردم و همبستگی اجتماعی آنان است؛ بنابراین باید با احیای نقش محله‌ها، پیوندهای اجتماعی را تقویت کنیم؛ در همین راستا، تاکنون 183 محله با تأیید شورای مسجد برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

استاندار قزوین گفت: اجرای موفق طرح نیازمند تعامل و همکاری درون‌سازمانی است و هیچ‌گونه موازی‌کاری صورت نخواهد گرفت.

نوذری تأکید کرد: اجرای طرح محله‌محور در استان قزوین با توجه به ویژگی‌های بومی هر منطقه انجام می‌شود، چرا که اعتقاد داریم حل مسائل اجتماعی باید از مسیر راه‌حل‌های بومی و مشارکت مردم صورت گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ