خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور استاندار صورت گرفت؛

تجلیل از اولین طلایی تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران

کد خبر : 1702181
استاندار قزوین در دیداری صمیمی با عطیه‌سادات حسینی در دفتر استانداری از این نوجوان قزوینی برای کسب نخستین مدال طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در این دیدار کسب مدال طلا توسط این نوجوان قزوینی در پاراوزنه‌برداری را تبریک گفت و ظرفیت حضور بانوان ایران در مسابقات پارالمپیک را بسیار امیدوارکننده دانست.

وی ضمن تقدیر ویژه از خانواده حسینی، موفقیت این ورزشکار در رشته سخت وزنه‌برداری را ستود و ابراز امیدواری کرد که عطیه‌سادات در آینده نیز در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، به ویژه پارالمپیک، موفقیت‌های بیشتری کسب کند.

نوذری تأکید کرد: موفقیت عطیه‌سادات حسینی نه تنها دستاوردی ورزشی است، بلکه انگیزه‌ای برای سایر نوجوانان و بانوان استان در مسیر ورزش حرفه‌ای و علم‌آموزی به شمار می‌رود و امیدواریم این دستاورد نقطه آغازی برای توسعه رشته‌های پارالمپیکی در قزوین  باشد.

