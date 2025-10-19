به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در این دیدار کسب مدال طلا توسط این نوجوان قزوینی در پاراوزنه‌برداری را تبریک گفت و ظرفیت حضور بانوان ایران در مسابقات پارالمپیک را بسیار امیدوارکننده دانست.

وی ضمن تقدیر ویژه از خانواده حسینی، موفقیت این ورزشکار در رشته سخت وزنه‌برداری را ستود و ابراز امیدواری کرد که عطیه‌سادات در آینده نیز در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، به ویژه پارالمپیک، موفقیت‌های بیشتری کسب کند.

نوذری تأکید کرد: موفقیت عطیه‌سادات حسینی نه تنها دستاوردی ورزشی است، بلکه انگیزه‌ای برای سایر نوجوانان و بانوان استان در مسیر ورزش حرفه‌ای و علم‌آموزی به شمار می‌رود و امیدواریم این دستاورد نقطه آغازی برای توسعه رشته‌های پارالمپیکی در قزوین باشد.

