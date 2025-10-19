به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی امروز در حاشیه بازدید دورهای از شبکه ارتباطی بیسیم استان و نیز ایستگاه لرزه نگاری مستقر در سایت مراد تپه در بخش کوهین گفت: شبکه بیسیم مدیریت بحران استان، امکان ارزشمندی است که در شرایط بروز حوادث و سوانح و بالاخص در صورت قطع ارتباط مخابراتی ، نقش ارزنده ای در ایجاد ارتباط بین بخشی در میان دستگاههای متولی امر امداد و نجات داشته و بستر ساز هماهنگی، مدیریت و کنترل حوادث توسط اداره کل مدیریت بحران استان خواهد بود.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از این امکان ارزشمند، منوط به تاب آوری این شبکه ها در مواقع بحرانی بوده که سرکشی های منظم متخصصین، تعمیرات و نگهداری این تجهیزات، لازمه ی ایجاد این تاب آوریست.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین افزود: دکل بیسیم واقع در سایت مراد تپه، امکان ارتباط نواحی غربی استان (تاکستان، طارم، کوهین و قزوین) را فراهم کرده و بازدید های دوره ای کارشناسان از آن به طور منظم صورت میپذیرد.

مهدیخانی در ادامه با اشاره به استقرار شبکه لرزه نگاری مدیریت بحران در سطح استان اظهار داشت: در سایت مراد تپه یکی از 4 ایستگاه لرزه نگاری استان نیز قرار داشته که این شبکه وظیفه پایش لرزه های کوچک و بزرگ در استان و تعیین محل دقیق زمین لرزه های حادث شده را برعهده دارد. این شبکه امکان ارزشمندی برای پایش حرکات گسل‌های استان فراهم کرده و به طور مستقیم به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران متصل است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با افزایش تعداد ایستگاههای لرزه نگار در سطح استان، این پایشها با دقت بیشتری صورت پذیرد.

انتهای پیام/