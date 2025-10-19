خبرگزاری کار ایران
کسب رتبه برتر پلیس آذربایجان غربی در حوزه سرمایه های اجتماعی پلیس

فرمانده انتظامی استان از کسب رتبه برتر پلیس آذربایجان غربی در حوزه سرمایه های اجتماعی پلیس بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته شده خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار "رحیم جهانبخش" در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر نظر سنجی های به عمل آمده توسط موسسه افکار سنجی امین با محوریت سرمایه اجتماعی پلیس در سطح کشور، بر اساس یافته های نظر سنجی، خوشبختانه پلیس استان در حوزه سرمایه های اجتماعی (اعتماد عمومی و تمایل به مشارکت و همراهی با پلیس) در سطح کشور حائز رتبه برتر هستیم.

وی تاکید کرد: لازم است از اهتمام همه همکارانم در سطح  استان برای ماموریت برقراری امنیت که بسیار خوب عمل کردند، تقدیر و تشکر کنم.

فرمانده انتظامی استان افزود: ما افتخار می کنیم که خادم چنین ملتی هستیم و دعاهای مردم به ما قوت می بخشد و بر همین اساس سینه خود را در مقابل نا اهلان سپر می کنیم تا نقشه‌ها و اهداف شوم آنانی که در این خاک و بوم به دنبال دلبری برای معاندین خارج‌نشین هستند، را نقش بر آب  کنیم.

سردار جهانبخش در پایان  خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه مشارکت و سهم مردم در حفظ امنیت و آرامش حائز اهمیت است، التزام عملی به قانون، روحیه قانونمندی و فرهنگ خود کنترلی نیز بر مدار رفتار مردم باید حاکم باشد.

