قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

