قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.