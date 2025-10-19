جسد فرد مفقودشده در جنگلهای سوادکوه شمالی پیدا شد
روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران گزارش داد که پیکر فرد ۷۴ ساله پس از یک روز مفقودی در جنگلهای سوادکوه شمالی کشف شد.
به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاعرسانیهلالاحمر مازندران اعلام کرد: روز گذشته -شنبه- گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر مفقودی فرد ۷۴ ساله در منطقه جنگلی ترز اعلام و یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کلیج خیل، یک تیم پشتیبان به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
بر اساس این گزارش جسد فرد مفقود شده بعد از هفت ساعت جستوجو ساعت ۱۵و۳۰ دقیقه روز گذشته کشف و در حضور خانواده فرد و نیروی انتظامی تحویل مراجع قضایی شد.