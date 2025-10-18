به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه بررسی طرح مطالعاتی دالان سبز اراک که در اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی برگزار شد، افزود: جبران عقب‌افتادگی‌ها در حوزه آلودگی هوا به خصوص در شهرستان‌های اراک و شازند بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.

وی بر تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص مقابله با آلودگی هوا تأکید کرده و ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت یک هفته تکالیف خود در قالب کمیته اجرایی و علمی طرح را مشخص کنند. با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، بدون تعارف برخورد خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به آغاز عملیات اجرایی طرح «دالان سبز» ورودی اراک اشاره کرده و اظهار داشت: این طرح که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، با هدف تولید اکسیژن، تلطیف هوا و ایجاد فضای تفرجگاهی، شامل 277 هکتار نهال‌کاری، 2840 هکتار بذرکاری و 274 هکتار بیابان‌زدایی است.

ابراهیمی تصریح کرد: پروژه کنارگذر شمالی شهر اراک از دیگر پروژه‌های مؤثر در کاهش آلودگی هوا است. قطعه اول این پروژه به بهره‌برداری رسیده و قطعه دوم تا پایان سال جاری بهره‌برداری خواهد شد. پروژه کنارگذر شمالی این شهر موجب خروج 15 هزار وسیله نقلیه سنگین از محدوده شهر می‌شود.

ابراهیمی به موضوع سوخت نیروگاه حرارتی شازند نیز اشاره کرده و بیان داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز مصرف 200 هزار تن گاز به جای سوخت مازوت برای این نیروگاه اخذ شده است. اجرایی شدن این مجوز نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای شهرستان‌های اراک و شازند خواهد داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با تأکید بر اینکه بدون مشارکت مردم، هیچ کاری پایداری نخواهد داشت، اضافه کرد: برای پیگیری حقوق محیط‌زیستی شهروندان استان مرکزی به خصوص در شهرستان اراک که سال‌ها است از آلودگی هوا رنج می‌برد، عزم جدی داریم.

