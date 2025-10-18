به گزارش ایلنا، هدف از برگزاری این همایش، تجلیل از شهدا و ایثارگران و اعلام عدم رضایتمندی از ساختار کنونی کانون بازنشستگان ارتش عنوان شد.

در بخشی از این برنامه سه‌ساعته، نماینده بازنشستگان ارتش به برخی از نقائص کلیدی در اساسنامه و ساختار کانون بازنشستگان ارتش که در سال ۱۳۹۲ تغییراتی در آن اعمال شده بود، اشاره کرد.

جعفر روستائیان تصریح کرد: با توجه به تحمیل ضرر و زیان‌هایی که به اعضا وارد شده، از نمایندگان مجمع و دیگر مسئولان کانون خواست هرچه زودتر به این مهم رسیدگی کنند تا بیش از این موجبات نارضایتی پیشکسوتان فراهم نشود.

در بخش دیگر نیز بهرام جوینده یکی از بازنشستگان جانباز، ضمن تجلیل از رشادت‌های شهدا و خانواده‌های آنان و همچنین جانبازان و آزادگان، به دستاوردهای بی‌بدیل رزمندگان در بیست ماه نخست جنگ عراق پرداخت و نام تعدادی از عملیات‌های پیروزمند را که در پی دفاع جانانه یک‌سال اول جنگ توسط ارتشیان غیور انجام شد، برشمرد؛ عملیاتی که به بازپس‌گیری خرمشهر و بیرون راندن نیروهای عراقی از خاک خوزستان منجر شد.

نماینده ایثارگران فارس نیز در مبحث غرامت جنگ، ضمن تشریح پیگیری‌های چندساله اخیر، آخرین اقدامات انجام‌شده را برای حاضران تشریح کرد.

علی اصغر پاسیار با بیان اینکه زیبنده نیست در مورد این حق مغفول‌مانده ایثارگران کارشکنی صورت گیرد، از مجلس، دولت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط خواست اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام دهند.

در پایان همایش، سمیه فتحی وکیل بازنشستگان نیز طی سخنان مبسوطی، با تشریح کارشناسانه معضلات ساختاری کانون بازنشستگان ارتش و اشکالات ایجادشده در ١٢سال گذشته، شرکت‌کنندگان در همایش را از نتیجه آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی انجام‌شده آگاه کرد و به سؤالات مطرح‌شده بازنشستگان پاسخ داد.

