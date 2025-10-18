خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید ایثارگران بر پیگیری غرامت جنگ؛

همایش ایثارگران و کهنه‌سربازان ارتش در شیراز برگزار شد

همایش ایثارگران و کهنه‌سربازان ارتش در شیراز برگزار شد
کد خبر : 1701700
لینک کوتاه کپی شد.

همایش ایثارگران و کهنه‌سربازان بازنشستگان ارتش در تالار اجتماعات جانباز نعمت‌الهی شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، هدف از برگزاری این همایش، تجلیل از شهدا و ایثارگران و اعلام عدم رضایتمندی از ساختار کنونی کانون بازنشستگان ارتش عنوان شد.

در بخشی از این برنامه سه‌ساعته، نماینده بازنشستگان ارتش به برخی از نقائص کلیدی در اساسنامه و ساختار کانون بازنشستگان ارتش که در سال ۱۳۹۲ تغییراتی در آن اعمال شده بود، اشاره کرد. 

جعفر روستائیان تصریح کرد: با توجه به تحمیل ضرر و زیان‌هایی که به اعضا وارد شده، از نمایندگان مجمع و دیگر مسئولان کانون خواست هرچه زودتر به این مهم رسیدگی کنند تا بیش از این موجبات نارضایتی پیشکسوتان فراهم  نشود.

در بخش دیگر نیز بهرام جوینده یکی از بازنشستگان جانباز، ضمن تجلیل از رشادت‌های شهدا و خانواده‌های آنان و همچنین جانبازان و آزادگان، به دستاوردهای بی‌بدیل رزمندگان در بیست ماه نخست جنگ عراق پرداخت و نام تعدادی از عملیات‌های پیروزمند را که در پی دفاع جانانه یک‌سال اول جنگ توسط ارتشیان غیور انجام شد، برشمرد؛ عملیاتی که به بازپس‌گیری خرمشهر و بیرون راندن نیروهای عراقی از خاک خوزستان منجر شد.

نماینده ایثارگران فارس نیز در مبحث غرامت جنگ، ضمن تشریح پیگیری‌های چندساله اخیر، آخرین اقدامات انجام‌شده را برای حاضران تشریح کرد.

علی اصغر پاسیار با بیان اینکه زیبنده نیست در مورد این حق مغفول‌مانده ایثارگران کارشکنی صورت گیرد، از مجلس، دولت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط خواست اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام دهند.

در پایان همایش، سمیه فتحی وکیل بازنشستگان نیز طی سخنان مبسوطی، با تشریح کارشناسانه معضلات ساختاری کانون بازنشستگان ارتش و اشکالات ایجادشده در ١٢سال گذشته، شرکت‌کنندگان در همایش را از نتیجه آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی انجام‌شده آگاه کرد و به سؤالات مطرح‌شده بازنشستگان پاسخ داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ