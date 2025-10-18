آغاز تولید مستند «رسانه آفتاب» در شیراز

به گزارش ایلنا، سیدابوالحسن عمرانی نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مستند ضمن تاکید بر ضرورت گسترش راهکارهای معرفی حضرت شاهچراغ (ع) با شیوه های گوناگون، اظهار داشت: در مجموعه مستندهای معرفی حضرت شاهچراغ (ع) باپسوند آفتاب، ازجمله «در پرتو آفتاب»«سرای آفتاب» «ثنای آفتاب» «در جوار آفتاب» «مغرب آفتاب»و… از سالهای پیشین، در کنار معرفی امانتدار ولایت الهی اهل بیت (ع) ، موضوعات گوناگون و متنوعی از جمله معرفی فضاهای مختلف آستان مقدس همانند موزه حاوی اشیاء ارزشمند متعلق به چهارهزار سال پیش تا ادوار اخیر، کتابخانه با معماری زیبا در سه طبقه باتالارهای مختلف پژوهش، مطالعه واینترنت حاوی هزاران نسخه نفیس خطی با پیشرفته ترین تجهیزات، دارالقرآن، دارالشفا و فضاهای زیارتی حرم مطهر به مخاطبان عرضه شد.

این پژوهشگر تاریخ، هنر و رسانه افزود: بررسی تاریخچه معماری حرم مطهر از سده های پیشین تاکنون، معرفی هنرمندان معماری آستان مقدس در رشته های مختلف هنری، بررسی اشعار و سروده های شاعران و ادیبان منقبت سرای حضرت شاهچراغ (ع) در نیم قرن اخیر، به همراه فعالیتهای پژوهشی، فرهنگی و خدماتی آستان مقدس، در قاب تلویزیون به تصویر کشیده شد که از همان آغاز بازخورد بسیار مطلوبی به همراه داشت و پیامدهای مثبت فراوانی برجای گذاشت.

عمرانی افزود: ازجمله این آثار، تهیه، تولید و پخش مستند the sun,s shrine نخستین مستند بررسی تاریخچه معماری حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در ادوار مختلف ، به زبان انگلیسی است که بسیاری از مخاطبان در خارج از مرزهای ایران را با فضای معنوی و نمادهای معماری ایرانی اسلامی در شهر شیراز آشنا ساخت.

این مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در مستند «رسانه آفتاب» که نام آن تلمیحی به تولیدات پیشین پیرامون حضرت شاهچراغ در فضای بصری رسانه است، ضمن باز خوانی و تحلیل محتویات مجموعه مستندهای یاد شده، به تاثیر تولیدات رسانه ای و پیامدهای آن در عصر ارتباطات برای مخاطب پرداخته و از این منظر جایگاه والای حضرت شاهچراغ و ویژگیهای علمی، اجتهادی، جهادی و هنری آن حضرت در تاریخ اسلام به تصویر کشیده می شود.

از این نویسنده و فیلمساز مولف، آثاررسانه ای متعددی تهیه و تولید شده یا در دست تولید می باشد که بخش عمده ای به معرفی شخصیت ارجمند و جهانشمول حضرت شاهچراغ (ع) اختصاص دارد.

