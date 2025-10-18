پیشرفت 73 درصدی نهضت ملی مسکن در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجتبی دائی‌دائی ظهر امروز در جلسه شورای تأمین مسکن استان قزوین گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، صلاحیت 28 هزار و 289 متقاضی در این استان به صورت نهایی تأیید شده است.

وی افزود: پروژه‌های مسکن در قالب چهار فاز و از سال 1400 تا 1404 برنامه‌ریزی شده است که 67 درصد آن به صورت انبوه‌سازی بوده و در این زمینه قزوین با پیشرفت فیزیکی میانگین 73 درصدی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای تأمین مسکن استان قزوین با اشاره به عملکرد استان در حوزه نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: از 25 هزار واحد برنامه‌ریزی شده در سال‌های گذشته، 2 هزار و 323 واحد آن احداث و تحویل متقاضیان شده و پنج هزار واحد دیگر نیز طی روزهای آینده واگذار خواهد شد.

دائی‌دائی اضافه کرد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، سه هزار واحد دیگر تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان می‌شود که برای این تعداد، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌ها، از جمله آسفالت معابر و خیابان‌ها نیز به انجام رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی عنوان کرد: از مجموع واحدهایی که بایستی تسهیلات ساخت دریافت کنند، 2240 واحد قرارداد با بانک‌ها ندارند و پروژه‌های دارای قرارداد نیز تنها 37 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با بانک‌ها تشکیل شده است و آن‌ها قول داده‌اند همکاری لازم را برای رفع این مشکل انجام دهند.

دائی‌دائی ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آماده‌سازی اراضی و تحویل واحدهای پروژه 612 واحدی مهرگان، 544 واحدی بوئین زهرا و 1020 واحدی اقبالیه (سلطان‌آباد) را در اختیار خود دارد و در این زمینه پیشرفت‌های مناسبی داشته است.

