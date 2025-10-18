واگذاری 8 هزار مسکن ملی در قزوین تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه شورای تأمین مسکن استان قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحویل واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن گفت: 5 هزار واحد مسکن تا چند روز آینده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و تا پایان سال جاری نیز 3 هزار واحد دیگر از این پروژه آماده و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را نتیجه یک کار جمعی دانست و افزود: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه بانک‌های عامل در زمینه طرح نهضت ملی مسکن پای کار بودند و عزم استان برای تکمیل و واگذاری این پروژه راسخ خواهد بود.

استاندار قزوین با بیان اینکه در قیمت‌گذاری مسکن حداقل‌ها برای مردم در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: کمترین قیمت واحدهای مسکونی در این طرح به ازای هر متر مربع 105 میلیون ریال تعیین شده و هیچ استانی در کشور عملکردی مشابه قزوین را در این زمینه نداشته است.

نوذری آورده مالی متقاضیان را مهمترین چالش کنونی پروژه یاد شده دانست و خاطرنشان کرد: برای 20 درصد باقیمانده این پروژه‌ها با عزمی جدی‌تر مسائل و مشکلات را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه استان اولویت‌ها درجه‌بندی شده است، تاکید کرد: در حوزه آب، مشکل و اولویت ما آب شرب و کشاورزی بوده است، در بحث بهداشت و درمان وضعیت خوبی نداریم و در بخش مسکن مشکلاتی است تا جایی که با توجه به احداث 25 هزار واحد مسکن بیشتر متقاضیان در دهک‌های یک تا سه قرار دارند.

استاندار قزوین با بیان اینکه اگر مسکن دولتی شود کارها پیچیده‌تر می‌شود در حالی که مسکن باید توسط مردم ساخته شود، گفت: تأمین زمین و زیرساخت‌ها توسط دولت انجام می‌شود، اما با همه وجود باید تلاش کرد تا وضعیت موجود مسکن سر و سامان داده شود.

نوذری تاکید کرد: این موضوع اولویت مهم مردم بوده است و در عین حال نیز شهرداری‌ها باید برای حل و فصل موضوعات مربوط به آسفالت خیابان‌ها و معابر پای کار باشند.

