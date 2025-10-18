به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور در این ارتباط گفت: در اجرای طرح نظارتی ویژه ایام بازگشایی مدارس از چهارم شهریور ماه تا بیستم مهرماه 1404 با حضور رؤسای شعب 92 بازرسی در قالب 20 اکیپ گشت سیار برگزار و طی آن از واحدهای صنفی: کیف، کفش، نوشت افزار، پوشاک و فروشگاه های عرضه کننده کالاهای مورد نیاز دانش آموزان سرکشی و 55 واحد صنفی متخلف شناسایی و مجازات شدند.

وی اضافه کرد: در این ایام علاوه بر گشت های میدانی به 108 فقره پرونده وارده از دستگاه های نظارتی با موضوع تخلفات بازار ملزومات دانش آموزان در این مرجع رسیدگی شد.

به گفته حسن پور در مجموع اقدامات میدانی و رسیدگی ها 163 متخلف به پرداخت سه میلیارد و 331 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: سلامت بازار، کارآمدی و اثر بخشی نظارت ها در گرو همکاری اصناف و اتحادیه های صنفی است و بخش بزرگی از پیشگیری ها از بروز تخلفات احتمالی نتیجه تعامل با اتحادیه های است.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را در سامانه ارتباطیhttp://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

