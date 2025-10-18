خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات استان خبر داد؛

مجازات 163 واحد صنفی متخلف بازار اقلام دانش‌آموزی در قزوین

مجازات 163 واحد صنفی متخلف بازار اقلام دانش‌آموزی در قزوین
کد خبر : 1701577
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات 163 واحد صنفی متخلف عرضه کننده کالاهای مورد نیاز دانش اموزان در ایام بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور در این ارتباط گفت: در اجرای طرح نظارتی ویژه ایام بازگشایی مدارس از چهارم شهریور ماه تا بیستم مهرماه 1404 با حضور رؤسای شعب 92 بازرسی در قالب 20 اکیپ گشت سیار برگزار و طی آن از واحدهای صنفی: کیف، کفش، نوشت افزار، پوشاک و فروشگاه های عرضه کننده کالاهای مورد نیاز دانش آموزان سرکشی و 55 واحد صنفی متخلف شناسایی و مجازات شدند. 

وی اضافه کرد: در این ایام علاوه بر گشت های میدانی به 108 فقره پرونده وارده از دستگاه های نظارتی با موضوع تخلفات بازار ملزومات دانش آموزان در این مرجع رسیدگی شد. 

به گفته حسن پور در مجموع اقدامات میدانی و رسیدگی ها 163 متخلف به پرداخت سه میلیارد و 331 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.  

مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: سلامت بازار، کارآمدی و اثر بخشی نظارت ها در گرو همکاری اصناف و اتحادیه های صنفی است و بخش بزرگی از پیشگیری ها از بروز تخلفات احتمالی نتیجه تعامل با اتحادیه های است. 

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را در سامانه ارتباطیhttp://tazirat135.ir  ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ