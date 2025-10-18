خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی قزوین خبر داد؛

دستگیری 2 خرده‌فروش مواد مخدر در قزوین

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از شناسایی و دستگیری 2 نفر خرده فروش مواد مخدر و کشف 45 بسته مواد مخدر توهم زا و 90 حبه قرص متادون در عملیات مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب اخبار مبنی بر اینکه 2 نفر خرده فروش مواد مخدر در بلوار ساحل و بلوار دریا محله غیاث‌آباد اقدام به فروش  مواد مخدر در حوالی مدارس می کنند، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری آن ها در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران پس از اطمینان از صحت خبر و هماهنگی با مرجع قضائی به محل های مورد نظر اعزام و در عملیاتی ضربتی موفق شدند این متهمان را دستگیر و در بازرسی از واحد صنفی آنان مقدار  45 بسته آماده فروش مواد مخدر توهم زا  و  90 حبه قرص مخدر کشف  و 2 واحد صنفی را پلمب کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین در پایان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت های110 به پلیس اطلاع دهند.

