رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد؛
اجرای مطالعات خاکشناسی در بیش از 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین گفت: مطالعات خاکشناسی و حاصلخیزی در سطح 2175 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستانهای آبیک و بویینزهرا با هدف ارتقای بهرهوری و بهبود مدیریت منابع پایه در حال اجراست.
به گزارش ایلنا از قزوین، مهرزاد محصص مستشاری با اعلام این خبر گفت: این طرح شامل مطالعه یکهزار هکتار از اراضی بویینزهرا و یکهزار و 175 هکتار از اراضی آبیک است و با هدف شناسایی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک، ارزیابی وضعیت حاصلخیزی و ارائه الگوی کشت مناسب برای هر منطقه اجرا میشود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از نقشههای هوایی و مطالعات پیشین اضافه کرد: نتایج این مطالعات مبنای علمی برای تدوین نسخههای کودی و تغذیهای، تهیه شناسنامه خاک و تعیین الگوی کشت مناسب در اراضی هدف خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ادامه داد: این مطالعات با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست و نقش مهمی در کاهش مصرف نهادهها، بهبود تغذیه گیاهی و دستیابی به تولید پایدار در اراضی زراعی استان خواهد داشت.