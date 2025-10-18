۴ هزار و ۲۹۱ قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا بومی سازی و بازسازی شد

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نکا با اعلام این خبر و ابراز خرسندی از توانمندی شرکت‌های داخلی در ساخت تجهیزات نیروگاهی افزود: مایه مباهات است در صنعتی که تا یک دهه گذشته در بخش ساخت نیروگاه و تأمین تجهیزات به شرکت‌های خارجی وابسته بود اکنون با همت متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و خودباوری و به فعلیت رسیدن توان صنعتگران داخلی، کشور ما در بخش طراحی و ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نسل جدید به خودکفایی رسیده و حدود ۹۵ درصد تجهیزات نیروگاه های نسل قدیم بومی سازی شده و در داخل کشور تولید می‌شود.

عبدالرضا محمودی رستمی همچنین با اشاره به اهتمام نیروگاه نکا به بومی سازی تجهیزات در راستای کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی، افزود: در همین راستا در شش ماهه اول امسال ۱۰۲ نوع قطعه مورد نیاز نیروگاه شهیدسلیمی نکا به تعداد ۳ هزار و ۸۱۱ عدد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار قطعه مورد نیاز نیروگاه با پیگیری‌های اداره­ ساخت داخل و نظارت کارشناسان این شرکت به شیوه مهندسی معکوس و با کیفیتی خوب و قابل رقابت با مشابه خارجی توسط سازندگان توانمند داخلی طراحی و تولید شد.

وی ادامه داد: در شش ماه نخست امسال ۴۸۰ قطعه نیروگاهی نیز بدستان توانمند کارکنان نیروگاه نکا در کارگاه­های داخل نیروگاه ساخته و یا بازسازی شد.

انتهای پیام/