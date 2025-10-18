مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تاکید کرد؛
آمادگی کامل برای عبور بدون مشکل از فصل سرد
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم میان مدیریت و معاونتهای عملیاتی، انتقال تجارب و بهرهگیری از درسآموختهها تاکید کرد.
خضرایی همچنین اتحاد، همدلی، دانش علمی، مدیریت تغییر و استفاده موثر از مدیریت دانش را از ارکان آمادگی برای ورود به فصل سرد برشمرد و مطالعه دقیق کتاب درسآموختههای شرکت در عبور موفق از زمستان ۱۴۰۳ را در این مسیر ضروری دانست.
خضرایی در بخش دیگری از سخنان خود، منطقه ۵عملیات را یکی از محورهای اصلی زنجیره انتقال گاز دانست و گفت: این منطقه در کنار سایر مناطق عملیاتی انتقال گاز، بخشی حیاتی از شبکه ملی انتقال گاز کشور را تشکیل میدهد و نقش راهبردی در پایداری جریان انرژی کشور دارد.
وی تاکید کرد: تمام مناطق دهگانه در مسیر تحقق هدفی مشترک گام برمیدارند و با همدلی، ارتباط موثر و مدیریت دانش، بهرهوری سازمانی و پایداری شبکه انتقال گاز بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
آمادگی منطقه ۵ عملیات برای عبور از فصول سرد سال
در ادامه، کرم گودرزی سرپرست منطقه ۵ عملیات انتقال گاز در این هماندیشی، گزارشی از عملکرد منطقه ارائه کرد و گفت: این منطقه با در برگیری گستره زیادی از جغرافیا، تاسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهرهبرداری خطوط لوله حجم بالایی از فعالیتهای تعمیراتی را انجام داده و همچنان نیز با آمادگی کامل و باتوجهبه حجم بالای فعالیتها، یکی از پرکارترین و پر اهمیتترین مناطق عملیاتی در شبکه انتقال گاز کشور است.
وی افزود: روزانه بیش از ۶۱۵ میلیون مترمکعب گاز توسط منطقه ۵ عملیات انتقال گاز در خطوط لوله گاز سراسری کشور منتقل میشود؛ آماری که بیانگر حجم عظیم عملیات، تعمیرات و بهرهبرداری دقیق در این منطقه است.
گودرزی ضمن تاکید بر تخصص و همدلی کارکنان منطقه گفت: کار در منطقه پنج بسیار حساس و دشوار است، اما اتحاد، دانش فنی و روحیه جهادی کارکنان موجب شده تمامی برنامهها بهموقع اجرا و جریان انتقال گاز بدون هیچگونه اختلال ادامه یابد.
وی در پایان از همراهی مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و معاونت هماهنگی عملیات شرکت انتقال گاز ایران در پیشبرد طرحهای تعمیراتی و عملیاتی قدردانی کرد.
ضرورت تبادل تجربیات و اجرای نظام مدیریت تغییر
در ادامه غلامرضاخوانساری مدیر مهندسی و طرحهای شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر ضرورت تبادل تجربیات و اجرای نظام مدیریت تغییر گفت: هدف از برگزاری چنین نشستهایی، تبادل درسآموختهها، شناسایی چالشها و نهادینهسازی نظام مدیریت تغییر در حوزههای مهندسی و عملیات است.
وی افزود: اجرای مدیریت تغییر، مسیر حرکت بهسوی نگهداری و تعمیرات مکانیزه را هموار میکند و شرکت انتقال گاز ایران را در زمره سازمانهای پیشرو در دانش فنی و بهرهوری عملیاتی قرار میدهد.
خوانساری در پایان از نقش موثر مناطق عملیاتی در توسعه فناوری، ارتقای بهرهوری و پایداری شبکه انتقال گاز کشور قدردانی کرد.
گفتنی است در این هماندیشی تخصصی، تازهترین دستاوردها، چالشها و برنامههای توسعهای حوزه انتقال گاز بررسی شد.