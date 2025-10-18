خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس خبرداد؛

ثبت تصویر پلنگ ایرانی برای نخستین‌بار در پارک ملی قطرویه

ثبت تصویر پلنگ ایرانی برای نخستین‌بار در پارک ملی قطرویه
پس از سال‌ها بی‌خبری از وضعیت پراکنش پلنگ ایرانی در پارک ملی قطرویه، برای نخستین‌بار تصاویری از این گونه ارزشمند توسط دوربین‌های تله‌ای در این منطقه به ثبت رسید.

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس با اعلام این خبر گفت: ثبت حضور پلنگ ایرانی در پارک ملی قطرویه پس از سال‌ها، نشانه‌ای امیدبخش از پویایی این زیستگاه  است. این ثبت حاصل تلاش مستمر محیط‌بانان پرتلاش منطقه در اجرای طرح پایش گوشت‌خواران منطقه است.

لیلا تاج‌گردون، افزود: پیش از این، پارک ملی قطرویه یکی از دو نقطه در استان فارس بود که حضور پلنگ در آن به‌طور قطعی تأیید نشده بود و ثبت اخیر، ارزش حفاظتی این منطقه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور زیستگاه گونه در معرض انقراض گورخر آسیایی و از بی نظیرترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران است.

در برنامه پایش گوشت‌خواران پارک ملی قطرویه که توسط محیط‌بانان این منطقه در حال انجام است، تصاویر گونه‌های دیگری از جمله کفتار راه‌راه و شاه‌روباه نیز توسط دوربین‌های تله‌ای به ثبت رسیده است.

