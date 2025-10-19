ارومیه زیر بار ترافیک/وقتی خیابانها دیگر گنجایش شهر را ندارند
هر روز صبح، خیابانهای باریک و پر ازدحام ارومیه، میزبان خیل خودروهایی هستند که در دل شهری قدیمی، برای عبور راهی نمییابند. با بیش از ۴۰۰ هزار خودروی پلاکشده و نبود زیرساخت کافی، ترافیک به بخشی از زندگی روزمره شهروندان این کلانشهر شمالغرب تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبحها در ارومیه با صدای بوق خودروهایی آغاز میشود که در خیابانهای باریک و پر ازدحام شهر، راهی برای عبور جستوجو میکنند.
رانندگانی که هر روزه در مسیرهای تکراری، اما پر چالش، ساعتها وقت خود را پشت چراغقرمزها و ترافیک سنگین از دست میدهند. شهر، بهرغم تمام زیباییهای طبیعیاش، زیر بار خودروهایی که شمارشان از ۴۰۰ هزار گذشته، نفس میکشد.
طی مسیر ۵ کیلومتری در ۴۰ دقیقه
مریم، کارمند یکی از ادارههای مرکزی شه، میگوید: فاصله خانهام تا محل کارم کمتر از ۵ کیلومتر است، اما بعضی روزها بیش از ۴۰ دقیقه طول میکشد تا برسم. اگر دیر حرکت کنم، جای پارک پیدا نمیکنم. اگر زود حرکت کنم، باید بخشی از وقت کاریام را در ماشین بگذرانم.
ارومیه، شهری با خیابانهایی که میراث شهرسازی سالها پیش است دیگر گنجایش این حجم از تردد را ندارد.
امکان تعریض خیابان ها وجود ندارد
علی خلیلوند، رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شهرداری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بهصراحت می گوید: که بهدلیل افزایش ارزش زمین و ساختوساز فشرده، امکان تعریض خیابانها وجود ندارد.
حالا که نه میتوان خیابانها را گسترش داد، نه خودروها را کاهش داد. شهر، در بنبستی بیصدا گرفتار شده است.
رانندهها قانون را رعایت نمی کنند
در میدان ایالت، رانندهای میانسال که مسافرکشی میکند، با عصبانیت میگوید: صبح تا شب توی این خیابانها میچرخیم، اما نه راه باز است و نه قوانین رعایت میشود.
وی می افزاید: دوربین گذاشتهاند جریمه میفرستند، اما باز رانندهها قانون رو رعایت نمیکنند.
در این میان شهرداری ارومیه اقداماتی از قبیل خرید اتوبوسهای جدید گرفته تا نصب دوربینهای ثبت تخلف و اجرای طرح زوج و فرد در مرکز شهر انجام داده،اما آنطور که پیداست، این تلاشها نتوانسته از سنگینی بارترافیکی شهر بکاهد.
به گفته خلیل وند از ۵۶ دستگاه اتوبوس خریداری شده، تنها ۲۰ دستگاه به ناوگان وارد شده و همین هم باعث شده مردم همچنان به خودرو شخصی وابسته بمانند.
رییس سازمان مدیریت و مهندسی شهرداری ارومیه میافزاید: استفاده از فناوریهای هوشمند مانند دوربینهای ثبت تخلف در هسته مرکزی شهر و اجرای طرحهایی چون زوج و فرد، تا حدودی به کنترل ترافیک کمک کردهاند.
وی ادامه می دهد: بیتوجهی برخی رانندگان به قوانین و بیاثر بودن جریمهها، موجب ادامه رفتارهای پرخطر در رانندگی، بهویژه در کمربندیها و مسیرهای پر رفتوآمد شده است.
خلیل وند می گوید: ارومیه پس از تهران، دومین شهر کشور از نظر تعداد خودروی سواری است، که این موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش ترافیک درونشهری به شمار میرود.
ظهر که میشود، آفتاب بر سقف ماشینهای ایستاده در ترافیک میتابد. کودکانی در صندلی عقب خوابیدهاند، رانندگانی با چهرههای خسته، چشم به چراغ قرمز دوختهاند. کسی نمیداند تا چه زمانی این وضعیت ادامه دارد. اما آنچه روشن است، این است که اگر تغییری اساسی در سیاستهای حملونقل، فرهنگ رانندگی و توسعه زیرساختها ایجاد نشود، این شهر آرام و تاریخی، زیر بار خودروها و آلودگی و نارضایتی شهروندان، آرام آرام فرسوده خواهد شد.
و در این میان، زندگی در ارومیه هر روز کمی بیشتر پشت فرمانها، بوقها، و توقفهای بیپایان گیر میافتد.