به دلیل تداوم گرد و غبار؛
تمامی مقاطع آموزشی شهرستان مشهد در روز شنبه تعطیل شد
کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان خراسان رضوی در پی تداوم آلودگی هوا و براساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی مبنی بر افزایش و ماندگاری آلایندههای گرد و غبار تصمیم بر تعطیلی تمامی مدارس مشهد در روز شنبه ۲۶ مهر ماه در ۲ نوبت صبح و عصر گرفت.
به گزارش ایلنا، مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی عصر جمعه در این زمینه عنوان کرد: بر این اساس تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی هفتگانه مشهد، تبادکان، رضویه و احمدآباد در روز شنبه مورخ ۲۶ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.
سید مسعود یاوری بیان کرد: بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده بهصورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.
وی افزود: تمامی فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز شنبه ممنوع است.
وی گفت : تمامی مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.
یاوری بیان کرد: مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهای مشمول لازم الاجراست.