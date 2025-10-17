تمامی مقاطع آموزشی شهرستان مشهد در روز شنبه تعطیل شد

به گزارش ایلنا، مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی عصر جمعه در این زمینه عنوان کرد: بر این اساس تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی هفت‌گانه مشهد، تبادکان، رضویه و احمدآباد در روز شنبه مورخ ۲۶ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.

سید مسعود یاوری بیان کرد: بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

وی افزود: تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز شنبه ممنوع است.

وی گفت : تمامی مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

یاوری بیان کرد: مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول لازم الاجراست.

