خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دلیل تداوم گرد و غبار؛

تمامی مقاطع آموزشی شهرستان مشهد در روز شنبه تعطیل شد

تمامی مقاطع آموزشی شهرستان مشهد در روز شنبه تعطیل شد
کد خبر : 1701262
لینک کوتاه کپی شد.

کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان خراسان رضوی در پی تداوم آلودگی هوا و براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های گرد و غبار تصمیم بر تعطیلی تمامی مدارس مشهد در روز شنبه ۲۶ مهر ماه در ۲ نوبت صبح و عصر گرفت.

به گزارش ایلنا، مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی عصر جمعه در این زمینه عنوان کرد: بر این اساس تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی هفت‌گانه مشهد، تبادکان، رضویه و احمدآباد در روز شنبه مورخ ۲۶ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.

سید مسعود یاوری بیان کرد: بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

وی افزود: تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز شنبه ممنوع است.

وی گفت : تمامی مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

یاوری بیان کرد: مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول لازم الاجراست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ