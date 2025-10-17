مینیبوس در محدوده روستای فریزی چناران واژگون و به دره سقوط کرد
به گزارش ایلنا، بعدازظهر جمعه حادثه واژگونی یک دستگاه مینیبوس و سقوط آن به داخل دره در محدوده روستای فریزی از توابع شهرستان چناران به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر گزارش شد.
بهدنبال اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه چناران و یک تیم از پایگاه دولتآباد بلافاصله به محل اعزام شدند.
جزئیات بیشتر این حادثه و وضعیت مصدومان، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.