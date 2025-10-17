به گزارش ایلنا، بعدازظهر جمعه حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس و سقوط آن به داخل دره در محدوده روستای فریزی از توابع شهرستان چناران به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر گزارش شد.

به‌دنبال اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه چناران و یک تیم از پایگاه دولت‌آباد بلافاصله به محل اعزام شدند.

جزئیات بیشتر این حادثه و وضعیت مصدومان، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/