رئیس عقیدتی - سیاسی لشکر ۱۶ زرهی قزوین:

"ارتش فدای ملت" یک شعار نیست، بلکه یک حقیقت است

رئیس عقیدتی - سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های مختلف، از دوران جنگ تحمیلی گرفته تا خدمات‌رسانی در بلایای طبیعی ثابت کرده که "ارتش فدای ملت" یک شعار نیست، بلکه حقیقتی انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام غدیر میرزابیگی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، ۵۶ شهید، از درجه سرتیپ گرفته تا سرباز وظیفه، جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند و ارتش اینگونه در راه آرمان‌های انقلاب ایستادگی کرده است.

    وی با اشاره به نقش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در تاسیس نهاد عقیدتی - سیاسی ارتش جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: حضرت امام راحل با بصیرت والای خود این نهاد مقدس را تاسیس کردند تا سطح ارتقای بصیرت دینی و نهادینه کردن ارزش‌های الهی در ارتش، شکلی دیگر به خود گیرد.

رییس عقیدتی - سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی، اسلامی بودن، ولایی بودن و مردمی بودن را از اصول و ویژگی‌های اصلی نیروهای مسلح برشمرد و افزود: ارتشی که اسلامی نباشد به درد جامعه اسلامی نمی‌خورد و باید افرادی شایسته، مومن و معتقد در آن خدمت کنند.

حجت‌الاسلام میرزابیگی خاطرنشان کرد: ارتش همواره در طول هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و حوادث طبیعی پای کار نظام و انقلاب بوده‌ و ثابت کرده‌ که "ارتش فدای ملت"، یک شعار نیست، بلکه حقیقتی انکارناپذیر بوده که آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب براساس آن شکل گرفته است.

