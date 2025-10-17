"ارتش فدای ملت" یک شعار نیست، بلکه یک حقیقت است

وی با اشاره به نقش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در تاسیس نهاد عقیدتی - سیاسی ارتش جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: حضرت امام راحل با بصیرت والای خود این نهاد مقدس را تاسیس کردند تا سطح ارتقای بصیرت دینی و نهادینه کردن ارزش‌های الهی در ارتش، شکلی دیگر به خود گیرد.

رییس عقیدتی - سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی، اسلامی بودن، ولایی بودن و مردمی بودن را از اصول و ویژگی‌های اصلی نیروهای مسلح برشمرد و افزود: ارتشی که اسلامی نباشد به درد جامعه اسلامی نمی‌خورد و باید افرادی شایسته، مومن و معتقد در آن خدمت کنند.

حجت‌الاسلام میرزابیگی خاطرنشان کرد: ارتش همواره در طول هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و حوادث طبیعی پای کار نظام و انقلاب بوده‌ و ثابت کرده‌ که "ارتش فدای ملت"، یک شعار نیست، بلکه حقیقتی انکارناپذیر بوده که آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب براساس آن شکل گرفته است.