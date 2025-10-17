به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، زهره پرویزی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهواز در جریان بازدید از محوطه تاریخی آسیه‌آباد، ضمن گرامیداشت روز جهانی باستان‌شناسی، بر اهمیت حفظ هویت تاریخی و ملی تأکید کرد و بیان داشت: روز جهانی باستان‌شناسی فرصتی است تا بیش از پیش به اهمیت محوطه‌های تاریخی پیرامون خود آگاه شویم و با نگاه ویژه‌ای در پاسداری از میراث کهن سرزمینمان و حفظ آثار تاریخی و محوطه‌ها کوشا باشیم.

پرویزی در جریان این بازدید، ضمن پایش میدانی و دریافت گزارشی از فصل دوم کاوش این محوطه تاریخی، از زحمات بی‌دریغ هیأت کاوش به سرپرستی دکتر عمادی و سایر دست‌اندرکاران این پروژه قدردانی کرد و گفت: آنچه از محوطه ساسانی-اسلامی آسیه‌آباد مشهود است، بقایای بناهایی با مصالح سنگ، خشت و آجر است که پهنه‌ای به وسعت ۲ هکتار از آن باقی مانده است. با این حال، به دلیل توسعه کالبد شهری، شکل هندسی خاصی در باقی‌مانده محوطه مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه محوطه آسیه‌آباد به دلیل قرارگیری در بافت شهری، آسیب‌های فراوان و جبران‌ناپذیری دیده است. ساماندهی این محوطه با توجه به برنامه‌های توسعه شهری، از اولویت‌های برنامه‌های پیش‌رو است.

رئیس اداره میراث فرهنگی اهواز همچنین به انجام مطالعات ژئوفیزیک در محوطه آسیه‌آباد اشاره کرد و گفت: در فصل اول برنامه مطالعات، آزمایشات ژئومغناطیس سنجی در جبهه غربی محوطه آسیه‌آباد انجام شد که نتایج آن نشان‌دهنده آنومالی آثار معماری مدفون در این بخش است. به همین منظور، چهار کارگاه در بخش‌های شناسایی‌شده ایجاد شده است که شامل دو ترانشه در بخش شرقی و دو ترانشه در بخش غربی می‌شود.

پرویزی افزود: هدف از ایجاد این کارگاه‌ها، دستیابی به اطلاعاتی درباره کیفیت کف فضاها، آثار ستون‌های احتمالی، تزیینات یا اندود احتمالی بدنۀ فضاها و مواد فرهنگی است که می‌تواند گویای کاربری و قدمت بنا باشد.

وی در مورد نتایج کاوش‌های فصل دوم محوطه آسیه‌آباد نیز به خبرنگار ایلنا گفت: تا کنون، شواهدی از معماری سنگی، کف‌های گچی، آجرفرش و یافته‌های منقول از جمله سفال‌های قرون اولیه اسلامی، به ویژه دوره سلجوقی، قطعات ظروف شیشه‌ای، مهره‌ها و قطعات فلزی به دست آمده است.

