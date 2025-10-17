نخستین ساز ایرانی کودکانه در زرقان رونمایی شد

به گزارش ایلنا، این ساز که به نام «سنتور کودکان» نامگذاری شده، توسط استاد داود شیرازی آهنگساز و نوازنده شیرازی در پژوهشکده سنتور طراحی شده است. داود شیرازی همچنین همزمان کتاب سنتور کودک را با هدف آموزش موسیقی به کودکان با بهره گیری از سازهای ایرانی منتشر کرده است.

داود شیرازی در مراسم رونمایی از این ساز گفت: سنتور کودکان با ساده سازی ساز سنتور طراحی شده تا کودکان به جای استفاده از سازهای غربی همچون بلز و شیوه‌های غربی چون ارف بتوانند از سازهای ایرانی موسیقی را فرا بگیرند.

وی ادامه داد: خرک این سازهای به صورت رنگی طراحی شده و صرفا از خرک‌های سمت چپ استفاده شده و بخشی از سیم‌های سنتور در این ساز کاهش پیدا کرده تا کودک به راحتی بتواند نواختن ساز را یاد بگیرد.

این موسیقی‌دان افزود: در کتابی که برای آموزش این ساز منتشر شده، با روان سازی نت‌ها کودک‌ها می‌توانند حتا برخی ردیف‌ها را با شعرهای طراحی شده فرا بگیرد.

استاد پشنگ کامکار استاد برجسته موسیقی در پیام تصویری به مراسم رونمایی از این ساز با اشاره به ساخت این سنتور که توسط آقای داوود شیرازی گفت: این ساز به نظر من از ویژگیهای قابل توجهی برخوردار شده از جمله اینکه طول مضراب از اندازه‌ی درست و مناسبی برخوردار است، این سنتور روان کوک است و چون بچه از آن استفاده خواهند کرد این بسیار مهم است.

کامکار ادامه داد: خرک‌های این سنتور رنگ‌های مختلفی دارند که مطمئنأ رضایت بیشتر بچه‌ها را در پی خواهد داشت و‌ یک ویژگی بسیار مهم اینکه این سنتور را برای نواختن آهنگ‌های محلی هم می‌توان کوک کرد ولی با بلز این امکان وجود ندارد.

به گفته این استاد موسیقی با بلز فقط می‌توان آهنگ‌هایی که در ماهور است را بنوازیم ولی با این سنتور می‌توان آهنگ‌هایی که برمبنای شور، دشتی، بیات ترک و ابوعطا هستند را نواخت و این موضوع برای آموزش و‌ یادگیری بچه ها بسیار اهمیت دارد.

استاد مجید کیانی از اساتید برجسته موسیقی کشور و سنتور نواز نیز به قدمت و تاریخ موسیقی ایرانی اشاره کرد و گفت: موسیقی ایرانی موسیقی کهنی است و از یک تاریخ چندهزار ساله برخوردار بوده است و از طرفی با بررسی موسیقی رسمی ما که همون موسیقی دستگاهی و‌ ردیفی است، در می‌یابیم که واقعاً یک موسیقی ادبی است که انگار موسیقی دستگاهی ما شاهنامه‌ای است در موسیقی‌های مدرن.

وی در پیامی تصویری به مراسم رونمایی نخستین ساز کودکانه ایرانی گفت: اگر شاهنامه با کلام است، اینجا انگار شاهنامه ما تبدیل به صوت شده ولی متأسفانه آنگونه که شایسته بوده است ما نتوانستیم موسیقی دستگاهی خودمان را تبلیغ و‌معرفی کنیم؛ البته شاید به گمان اینکه اینقدر زیبا و خوب بوده نیازی به معرفی و‌ تبلیغ ندیدم.

کیانی ابراز کرد: هر کاری که در زمینه معرفی ‌و آموزش موسیقی ایرانی انجام بگیرد، لازم و‌ فوق‌العاده است. بنابراین ساخت این سنتور کوچک که توسط استاد شیرازی و برای کودکان ساخته شده بسیار مفید و ارزشمند است، کما اینکه این سنتور به دلیل امکان جابجایی راحت برای تمرین بزرگسالان هم مفید است.

وی با تبریک به استاد شیرازی گفت: آقای شیرازی که برای حفظ و نگه داشتن موسیقی ملی و فرهنگی ما این همه تلاش و کوشش داشته‌اند‌ و زحمت فراوان کشیده‌اند که بسیار قابل تقدیر است.

استاد اردوان کامکار از دیگر اساتید برجسته موسیقی ایرانی نیز در پیامی تصویری با اشاره به ضرورت آموزش موسیقی به کودکان گفت: در آموزش موسیقی به کودکان و‌ بچه‌ها خیلی مهم است که بچه‌ها با بازی کردن بتوانند با موسیقی آشنا شوند، البته این فقط فکر و نظر ما نیست و اروپایی‌ها هم همین تفکر را دارند که بچه ها باید با بازی کردن با موسیقی آشنا بشوند و آن را یاد بگیرند.

وی ادامه داد: این سنتوری که توسط آقای شیرازی برای بچه‌ها ساخته شده شکل خیلی خوب و‌مناسبی دارد و مثل یک وسیله‌ی بازی است که بچه‌ها میتوانند از ان چیزهای زیادی یاد بگیرند، یاد دادن نت‌ها به بچه‌ها روی این سنتور خیلی راحت‌تر است و بچه‌ها می‌توانند صداها را به خوبی بشناسند.

وی در خصوص دیگر ویژگی این سنتور گفت: این سنتور از اُکتاوهای بالای سنتور که با گوش بچه‌ها آشنا هست برخوردار شده است، ضمن اینکه بچه‌ها از همون ابتدای آموزش یاد می‌گیرند که چگونه مضراب بزنند و طریقه شناسایی نت‌ها روی خرک سنتور را هم یاد می‌گیرند.

به اعتقاد استاد اردوان کامکار این سنتور صدای خیلی جذاب‌تری نسبت به بلز و زایلوفون و حتی فلوت ریکوردر دارد و با توجه به اعجازی که بطور کلی در سنتور هست بچه ها به سرعت جذب این ساز خواهند شد.

لازم به ذکر است پژوهشکده سنتور مرکزی است که با هدف توسعه، نوآوری و ترویج هنر اصیل ایرانی، به‌ویژه ساز سنتور، توسط داوود شیرازی (مخترع، نوازنده، سازگر، ترانه‌سرا و آهنگ‌ساز) بنیان‌گذاری شده است.

این مجموعه با تکیه بر تجربه‌ و پژوهش‌های چندساله در زمینه ساخت و بهبودِ سازِ «سنتور»، نخستین مرکز تخصصی در کشور است که نوآوری‌هایی را در خدمت موسیقی ایرانی الی‌الخصوص سازِ «سنتور» قرار داده است.

از جمله دستاوردهای مهم این مرکز می‌توان به اختراع «روان‌کوکِ سنتور» (سیستمی تازه برای کوک آسان‌تر و دقیق‌تر سنتور)، تغییرات بنیادین در ساختمانِ ساز سنتور (جهت بهبود صدادهی و کیفیتِ ساختِ این ساز)و «سنتور کودک» (اولین سازِ ایرانی ساخته شده برای آموزشِ موسیقی به کودکان) اشاره کرد.

امروز پژوهشکده سنتور با بیش از ۱۵ نفر پرسنل متخصص تلاش می‌کند پلی میان سنت و نوگرایی در موسیقی ایران باشد؛ پلی که هم اصالت را پاس می‌دارد و هم نیازهای نسل امروز را پاسخ می‌دهد.

