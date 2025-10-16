خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخصیص هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

تخصیص هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
کد خبر : 1700943
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از تصویب و تأمین یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علیرضا منادی سفیدان در جریان بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و در نشست مشترک اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری با رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اظهار کرد: در استان آذربایجان شرقی حدود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند که رقم قابل‌توجهی است، اما پارک علم و فناوری تبریز در مقایسه با پارک‌های خراسان و اصفهان هنوز از نظر زیرساختی نیازمند تقویت است. بر همین اساس، کمیسیون آموزش مجلس با همکاری وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و استانداری استان، مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی را برای تسریع در توسعه زیرساخت‌های پارک نهایی کرده است.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای فیزیکی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اختصاص خواهد یافت. از سوی دیگر، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری ویژه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان پارک قرار می‌دهد و تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بند (پ) ماده (۱۲) قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تأمین زیرساخت‌هایی چون آب، برق، گاز و فاضلاب پارک توسط استانداری آذربایجان شرقی انجام شود و باید پیگیری شود .

 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «منطقه عصر انقلاب تبریز با وسعت ۱۵ هکتار، ظرفیت مهمی برای توسعه واحدهای فناور است. با تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی این منطقه، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۰۰ شرکت و کارخانه دانش‌بنیان جدید در سال آینده وارد فاز بهره‌برداری شوند.

 منادی سفیدان با اشاره به اهمیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: این قانون از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه فناوری است، اما هنوز از ظرفیت‌های آن به‌طور کامل استفاده نشده است. همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و همکاری مؤثر، مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری را در کشور و به‌ویژه در استان آذربایجان شرقی هموار کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ