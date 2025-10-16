تخصیص هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از تصویب و تأمین یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساختهای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علیرضا منادی سفیدان در جریان بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و در نشست مشترک اعضای کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری با رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اظهار کرد: در استان آذربایجان شرقی حدود ۴۰۰ شرکت دانشبنیان فعال هستند که رقم قابلتوجهی است، اما پارک علم و فناوری تبریز در مقایسه با پارکهای خراسان و اصفهان هنوز از نظر زیرساختی نیازمند تقویت است. بر همین اساس، کمیسیون آموزش مجلس با همکاری وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و استانداری استان، مجموعهای از حمایتهای مالی را برای تسریع در توسعه زیرساختهای پارک نهایی کرده است.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامهای میان وزارت علوم و معاونت علمی ریاستجمهوری، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای فیزیکی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اختصاص خواهد یافت. از سوی دیگر، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری ویژه در اختیار شرکتهای دانشبنیان پارک قرار میدهد و تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بند (پ) ماده (۱۲) قانون جهش تولید دانشبنیان برای تأمین زیرساختهایی چون آب، برق، گاز و فاضلاب پارک توسط استانداری آذربایجان شرقی انجام شود و باید پیگیری شود .
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «منطقه عصر انقلاب تبریز با وسعت ۱۵ هکتار، ظرفیت مهمی برای توسعه واحدهای فناور است. با تکمیل زیرساختهای زیربنایی این منطقه، پیشبینی میشود حداقل ۱۰۰ شرکت و کارخانه دانشبنیان جدید در سال آینده وارد فاز بهرهبرداری شوند.
منادی سفیدان با اشاره به اهمیت قانون جهش تولید دانشبنیان تصریح کرد: این قانون از مترقیترین قوانین کشور در حوزه فناوری است، اما هنوز از ظرفیتهای آن بهطور کامل استفاده نشده است. همه دستگاهها باید با همافزایی و همکاری مؤثر، مسیر توسعه زیستبوم نوآوری را در کشور و بهویژه در استان آذربایجان شرقی هموار کنند.