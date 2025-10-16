خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست اعضای کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد؛

پیش بینی های لازم برای تامین سوخت نیروگاه ها در فصل سرما انجام شده است

پیش بینی های لازم برای تامین سوخت نیروگاه ها در فصل سرما انجام شده است
کد خبر : 1700798
لینک کوتاه کپی شد.

مدیران نیروگاه های تولید برق حرارتی فارس و بوشهر طی نشستی با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی چالشها و ظرفیت های این صنعت پرداختند.

به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون انرژی در ابتدای این جلسه ضمن تشکر از رییس و اعضای کمیسیون گفت: مسائل و مشکلاتی که توسط مدیران نیروگاه ها و مسئولین اجرایی بخش انرژی مطرح می شود در جلسات تخصصی کمیسیون در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در حد توان جهت مرتفع نمودن مشکلات تلاش خواهد شد.

 سید اسماعیل حسینی افزود: دغدغه ما در حوزه انرژی به صورت عام و در حوزه برق به صورت خاص است.

وی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی در موضوع ذخیره سازی سوخت برای فصل سرما انجام شده و با تدابیری که با هماهنگی وزرای نفت و نیرو حاصل شده ذخایر سوخت مطلوب ارزیابی می شود.

وی یادآور شد: طی مصوبات میزان گاز و نفت گاز و کوره مورد نیاز پیش بینی و مقرر شده است با تزریق گاز برای ماه‌هایی که از سال مانده تخصیص مناسب صورت گیرد تا نیروگاهها بدون دغدغه فعالیت کنند.

وی گفت : حضور اعضای کمیسیون بر اساس درخواستهایی بوده است که مدیران نیروگاهها در بازدیدهای میدانی در حوزه انتخابیه مطرح کرده اند و انتظار می رود از این فرصت حداکثر استفاده برای حل چالش‌های پیش رو به عمل آید.

نماینده شیراز و زرقان افزود:بر اساس شواهدی که مشاهده می کنیم مدیران وزرای نفت و نیرو بدون وقفه در حال تلاش هستند اما این نکته را هم از نظر دور نمی توان داشت حوزه انرژی که می توانست از نقاط قوت و مولفه های قدرت ما باشد به دلیل ترک فعل ها،سوء مدیریت ها و سوء نظارت ها در چند دهه گذشته تبدیل به ناترازی شده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این نشست گفت:شایسته است از نمایندگان شیراز و فارس که عضو کمیسیون انرژی هستند تشکر ویژه ای داشته باشیم چرا که با حداکثر دغدغه نسبت به مسائل حوزه انتخابیه، موضوعات را در وزراتخانه های مختلف و جلسات کمیسیون پیگیری می کنند.

حجت الاسلام موسی احمدی گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها، محدودیت ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی، ناکافی بودن ظرفیت نیروگاه‌های اتمی و همچنین مشکلات نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما، ضرورت توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی  خاطرنشان کرد: نگاه کلی ما بر تقویت همکاری‌های سه‌جانبه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی متمرکز است و کمیسیون انرژی مصمم است به صورت جدی در جهت رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت انرژی گام بردارد.

در این نشست همچنین امید کریمیان نماینده سروآباد و مریوان،رضا سپه وند نماینده خرم آباد و چگنی، محمد بهرامی سیف آبادی نماینده بویراحمد و دنا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون و کوهچنار، حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ، کیار و سید موسی موسوی نماینده لامرد و مهر نیز حضور داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ