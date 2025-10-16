پیش بینی های لازم برای تامین سوخت نیروگاه ها در فصل سرما انجام شده است

به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون انرژی در ابتدای این جلسه ضمن تشکر از رییس و اعضای کمیسیون گفت: مسائل و مشکلاتی که توسط مدیران نیروگاه ها و مسئولین اجرایی بخش انرژی مطرح می شود در جلسات تخصصی کمیسیون در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در حد توان جهت مرتفع نمودن مشکلات تلاش خواهد شد.

سید اسماعیل حسینی افزود: دغدغه ما در حوزه انرژی به صورت عام و در حوزه برق به صورت خاص است.

وی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی در موضوع ذخیره سازی سوخت برای فصل سرما انجام شده و با تدابیری که با هماهنگی وزرای نفت و نیرو حاصل شده ذخایر سوخت مطلوب ارزیابی می شود.

وی یادآور شد: طی مصوبات میزان گاز و نفت گاز و کوره مورد نیاز پیش بینی و مقرر شده است با تزریق گاز برای ماه‌هایی که از سال مانده تخصیص مناسب صورت گیرد تا نیروگاهها بدون دغدغه فعالیت کنند.

وی گفت : حضور اعضای کمیسیون بر اساس درخواستهایی بوده است که مدیران نیروگاهها در بازدیدهای میدانی در حوزه انتخابیه مطرح کرده اند و انتظار می رود از این فرصت حداکثر استفاده برای حل چالش‌های پیش رو به عمل آید.

نماینده شیراز و زرقان افزود:بر اساس شواهدی که مشاهده می کنیم مدیران وزرای نفت و نیرو بدون وقفه در حال تلاش هستند اما این نکته را هم از نظر دور نمی توان داشت حوزه انرژی که می توانست از نقاط قوت و مولفه های قدرت ما باشد به دلیل ترک فعل ها،سوء مدیریت ها و سوء نظارت ها در چند دهه گذشته تبدیل به ناترازی شده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این نشست گفت:شایسته است از نمایندگان شیراز و فارس که عضو کمیسیون انرژی هستند تشکر ویژه ای داشته باشیم چرا که با حداکثر دغدغه نسبت به مسائل حوزه انتخابیه، موضوعات را در وزراتخانه های مختلف و جلسات کمیسیون پیگیری می کنند.

حجت الاسلام موسی احمدی گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها، محدودیت ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی، ناکافی بودن ظرفیت نیروگاه‌های اتمی و همچنین مشکلات نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما، ضرورت توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نگاه کلی ما بر تقویت همکاری‌های سه‌جانبه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی متمرکز است و کمیسیون انرژی مصمم است به صورت جدی در جهت رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت انرژی گام بردارد.

در این نشست همچنین امید کریمیان نماینده سروآباد و مریوان،رضا سپه وند نماینده خرم آباد و چگنی، محمد بهرامی سیف آبادی نماینده بویراحمد و دنا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون و کوهچنار، حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ، کیار و سید موسی موسوی نماینده لامرد و مهر نیز حضور داشتند.

