رئیس جمهور وارد اصفهان شد
رییس جمهور کشورمان صبح پنجشنبه برای شرکت در چند آیین ملی و بینالمللی از طریق فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی وارد استان اصفهان شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعود پزشکیان با استقبال آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی دیگر از مدیران استانی وارد این شهر شد.
این اولین سفر پزشکیان پس از کسب عنوان ریاست جمهوری دولت چهاردهم به اصفهان است.
وی پیش از این، روز ۳۰ خرداد سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به این استان سفر داشت.
حضور در اختتامیه جشنواره خیرین مدرسه ساز، افتتاحیه چهارمین کنگره بینالمللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی و مراسم آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت از جمله برنامه های این سفر است.
چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه با همکاری موسسه «نور» نهجالبلاغه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار میشود.
بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در ۳۸ رشته با حضور بیش از ۷۰۰ با حضور بیش از ۷۰۰ رقابتکننده از سراسر ایران و در ۳۸ رشته مهارتی برگزار میشود و شرکتکنندگان از میان ۱۰ هزار نفر در مراحل شهرستانی و استانی انتخاب شدهاند و در کنار آنان نزدیک به یکهزار کارشناس، مجری و مهمان در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.
مسابقات ملی مهارت با ایجاد شور و نشاط و تحریک اشتیاق جوانان، الهامبخش مهارتآموزی و زمینهساز تربیت انسانهای توانمند و توسعهنگر است که در کشور ما سابقه تاریخی چهل و پنج ساله دارد و تجربه برگزاری مسابقات ملی مهارت، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور در چندین دوره مسابقه جهانی مهارت، موجبات اصلاح گام به گام این فرآیند را فراهم آورده و منجر به کاهش سطح اختلاف مسابقات ملی با مسابقات جهانی شدهاست.
بیست و دومین مسابقات ملی مهارت نیز از امروز تا ۲۷ مهرماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود.