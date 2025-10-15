معاون ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
۲۸ سردفتر جدید دفاتر اسناد رسمی فارس تحلیف شدند
مراسم تحلیف ۲۸ نفر از سردفتران پذیرفتهشده دفاتر اسناد رسمی استان فارس با حضور جمعی از مدیران و مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس مسئولیت سردفتری را از حساسترین و مهمترین مشاغل حاکمیتی کشور دانست و اظهار کرد: سران دفاتر اسناد رسمی بهعنوان نمایندگان حاکمیت و دولت در معنای عام و نیز نمایندگان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش میکنند.
کاظم احمدی با تأکید بر لزوم تعهد به قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دفاع از حقوق متعاملین مستلزم رعایت اصول امانتداری، بیطرفی و آگاهیبخشی به طرفین معاملات است تا از این طریق زمینه حفظ و صیانت از حقوق عمومی جامعه فراهم شود.
احمدی در ادامه با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در تحقق اهداف سازمان ثبت افزود: تحولات بنیادین اخیر در حوزه اسناد رسمی و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جایگاه مهم و تأثیرگذار دفاتر اسناد رسمی در اجرای بهینه معاملات و عقود را بیش از پیش برجسته کرده است.
وی همچنین بر لزوم آشنایی کامل سردفتران با قوانین و مقررات مرتبط، هماهنگی با ادارات ثبت و کانون سردفتران و بهرهگیری از مشاوره افراد باتجربه در موارد ابهام تأکید کرد و افزود: حفظ شأن و جایگاه حقوقی و حرفهای سردفتران در گرو رعایت دقیق این اصول است.
در بخش دیگری از مراسم، عوض نگهداری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس، ضمن تبریک به سردفتران جدید، حرفه سردفتری را مسئولیتی سنگین و تخصصی در نمایندگی از دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت توصیف کرد و گفت: موفقیت در این حرفه منوط به رعایت دقیق قوانین و ضوابط موجود و ارتقای سطح دانش و تجربه است.
وی افزود: سردفتری منصبی حاکمیتی است که نیازمند اشراف کامل بر قوانین، رعایت شئونات حرفهای و انجام وظایف با دقت و تعهد کامل میباشد.
در پایان این مراسم، آیین تحلیف سردفتران پذیرفتهشده سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برگزار و احکام رسمی آنان صادر شد.