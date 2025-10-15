به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در نشست شورای معاونین استانداری، با اشاره به نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا خطاب به مدیران استانی گفت: سطح رضایتمندی از شهرداری‌های استان هشداردهنده است.

وی تصریح کرد: آمار دریافتی برای برخی از دستگاه‌های خدماتی به‌طور جدی هشداردهنده است و بهبود شاخص‌های رضایتمندی، اولین و فوری‌ترین اولویت مدیریتی ماست.

استاندار خوزستان تأکید کرد: هر دستگاه اجرایی موظف است تا جلسه بعدی شورای معاونین، نقاط ضعف خود را احصا و یک برنامه عملیاتی مشخص برای ارتقای رضایتمندی ارائه دهد.

موالی‌زاده افزود: استانداری بدون اغماض، این روند را رصد کرده و دستگاه‌های قصورکننده را برای پاسخگویی به مردم، احضار خواهد کرد.

استاندار خوزستان هدف نهایی از این اقدامات را افزایش اعتماد عمومی و ارائهٔ خدمات بهتر به مردم عنوان کرد.

توسعه همکاری‌های مرزی با عراق

این مقام ارشد اجرایی استان در بخش دیگری از سخنانش به توافقات با کشور عراق اشاره کرد و گفت: ایجاد بازارچه مرزی مشترک و راه‌اندازی اتاق عملیات مشترک برای مدیریت بهتر ایام اربعین از جمله این توافقات است.

وی پیگیری سریع‌تر «پروژه راه‌آهن» و «موضوع آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم» را نیز از دیگر اولویت‌های در دستور کار برشمرد.

لزوم توجه به چالش پیری جمعیت

موالی‌زاده در پایان سخنانش با هشدار درباره‌ی یک چالش فراگیر ملی اعلام کرد: ایران از نظر سرعت کاهش رشد جمعیت در رتبهٔ اول جهان قرار دارد و این یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است. با ادامه این روند، جمعیت ایران در سال ۱۴۵۰ با چالش‌های بسیار عمیقی مواجه خواهد شد.

