مدیران خودرو
تأکید بر امنیت حریم تخت‌جمشید در حاشیه نمایشگاه اکسپو فارس

تأکید بر امنیت حریم تخت‌جمشید در حاشیه نمایشگاه اکسپو فارس
در حاشیه نمایشگاه اکسپو و در راستای معرفی توانمندی‌های صادراتی استان فارس، ظرفیت‌های گردشگری و رقابتی این استان و نیز توان تولید و صادرات صنایع‌دستی، آیین رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ مکتب شیراز با حضور جمعی از مسولان، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بهزاد مریدی در این مراسم، با اشاره به اهمیت معرفی هنر اصیل و ظرفیت‌های فرهنگی فارس، به موضوع مجموعه جهانی تخت‌جمشید و حریم درجه دوم آن پرداخت و خاطرنشان کرد: حریم تخت‌جمشید در امن‌ترین وضعیت خود قرار دارد و تمامی اقدامات حفاظتی و نظارتی برای صیانت از این میراث جهانی با جدیت دنبال می‌شود و مباحث مربوطه در فضای مجازی کاملا نادرست و به شوخی شبیه است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد، تشکل ها و رسانه ها در ایجاد حساسیت در خصوص میراث های گرانبهای ما ، این نکته قابل ذکر است که این حساسیت همیشه ما را در حفاظت دو چندان بیشتر یاری می رساند .

برای ورود و خروج از فهرست جهانی یونسکو هر اثر مولفه هایی لازم است که بسیار سخت و پیچیده است و برای رعایت چنین موازینی جزء اصلی ترین دغدغه های مجموعه میراث فرهنگی است. و به هیچ وجه در خصوص تخت جمشید و دیگر بناهای ثبت جهانی در این خصوص جای نگرانی نیست.

مریدی همچنین افزود که نمایشگاه اکسپو فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های صادراتی استان فارس، از جمله در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری فرهنگی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

