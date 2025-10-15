به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که مهر با رنگی آرام بر برگ‌های زندگی می‌نشیند، نگاه‌ها به‌سوی کسانی می‌رود که با چشم دل، جهان را می‌بینند. نابینایان و کم‌بینایان، قهرمانان خاموشی هستند که باوجود محدودیت‌های جسمی، در مسیر زندگی بااراده‌ای ستودنی گام برمی‌دارند. هفته جهانی عصای سفید، فرصتی است برای شنیدن صدای این عزیزان؛ صدایی که گاه در هیاهوی شهر گم می‌شود، اما هرگز خاموش نمی‌ماند.

دسترسی به فناوری‌های نوین؛ زمینه‌ساز فراگیری و برابری فرصت‌ها

به مناسبت روز جهانی عصای سفید، جامعه نابینایان و کم‌بینایان استان مازندران با شعار امسال «دسترسی نابینایان به فناوری‌های نوین؛ زمینه‌ساز فراگیری و برابری فرصت‌ها»، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مطالبه‌گرانه را برگزار کرده است.

سید مهدی مسلمی جوجاده مدیرعامل جامعه نابینایان و کم‌بینایان استان مازندران، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آغاز روزشمار هفته نابینایان از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه، از برگزاری جشن بزرگ روز چهارشنبه ساعت ۱۲ ظهر در سالن مجموعه «دنیای آرزو» واقع در کیلومتر یک جاده دریا، میدان خزر ساری خبر داد و گفت: این مراسم با حضور نابینایان، خانواده‌ها، خیرین و مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

وی با ارائه آماری از وضعیت نابینایان استان گفت: در حال حاضر ۱۰٬۷۳۳ نفر نابینا و کم‌بینا در استان مازندران زندگی می‌کنند که بیشترین جمعیت در شهرستان‌های ساری، بابل و آمل و کمترین در سوادکوه شمالی، کلاردشت و سیمرغ ساکن هستند. از این تعداد، ۵٬۹۰۹ نفر مرد و ۳٬۳۶۴ نفر زن هستند. شدت معلولیت در این جامعه شامل چهار سطح خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید است.

مسلمی جوجاده با انتقاد از وضعیت نامناسب معابر شهری برای افراد دارای معلولیت از شهرداران ساری، آمل و نور به‌عنوان همراهان جامعه معلولین یادکرد و گفت: برخی شهرداری‌ها نه‌تنها درهای خود را به روی معلولین بسته‌اند، بلکه در تخصیص منابع نیز نگاه تبعیض‌آمیز دارند.

وی همچنین از کم‌کاری آموزش‌وپرورش استثنائی استان در استفاده از دستگاه چاپگر بریل گلایه کرد و افزود: ما دستگاه چاپگر بریل را با هزینه‌ای بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ تهیه کردیم. این دستگاه می‌تواند نیاز چند استان را پوشش دهد، اما آموزش‌وپرورش استثنائی استان نه‌تنها از آن استفاده نمی‌کند، بلکه ادعای کمبود کتاب بریل نیز دارد. این در حالی است که کاغذ بریل با همکاری صنایع چوب و کاغذ مازندران تأمین‌شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

کمک‌های مردمی تنها از طریق حساب حقوقی رسمی

مدیرعامل جامعه نابینایان و کم بینایان مازندران با تأکید بر شفافیت مالی، هشدار داد: مردم از پرداخت پول نقد به افراد یا مؤسسات نامعتبر خودداری کنند. جامعه نابینایان تنها از طریق حساب حقوقی رسمی کمک‌های مردمی را دریافت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به آزمون استخدامی اخیر ویژه افراد دارای معلولیت گفت: برخی دستگاه‌ها با برخورد نامناسب، افراد نابینا را از مصاحبه حذف کردند و گفتند شما که نمی‌بینید، چطور می‌خواهید کارکنید؟ این در حالی است که برخی نهادها مانند بهزیستی با آغوش باز پذیرای این افراد بودند. متأسفانه دانشگاه فرهنگیان هنوز نپذیرفته که فرد نابینا می‌تواند تدریس کند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز، داوطلبان را از فرآیند استخدام کنار می‌گذارد.

ضرورت اجرای دقیق قوانین حمایتی

مسلمی جوجاده، خواستار اجرای دقیق قوانین حمایتی، توسعه دسترسی به فناوری‌های نوین، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، مناسب‌سازی فضاهای عمومی و بازنگری در قوانین مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های نابینایان در حوزه‌های مختلف ازجمله آموزش، موسیقی، فناوری، کارآفرینی و فعالیت‌های اجتماعی، تأکید کرد: نابینایی محدودیت نیست؛ بلکه نوعی تفاوت در مسیر زندگی است. بسیاری از نابینایان در حوزه‌های علمی، فرهنگی و هنری توانسته‌اند افتخارات ملی و بین‌المللی کسب کنند. آنچه مانع رشد آنان می‌شود، نه فقدان بینایی، بلکه فقدان فرصت‌های برابر است.

حرکت به سوی جامعه‌ای برابر

مسلمی خواستار اجرای کامل قوانین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شد و افزود: تحقق عدالت اجتماعی بدون اجرای دقیق این قوانین ممکن نیست. ما خواهان نگاه مسئولانه‌تر، نه ترحم‌آمیز، از سوی نهادهای اجرایی هستیم.

وی در پایان، ضمن تقدیر ازتلاشهای تمامیدستگاه‌ها، نهادها و خیرین نیک‌اندیش، امیدواریم با هم‌افزایی، برنامه‌ریزی هدفمند و باور به توانمندی‌های نابینایان وکم بینایان، شاهدجامعه ای پویا، برابر و دسترس پذیر برای همگان باشیم.

مطالبه گری از دل جامعه و تأکید بر توانمندی‌ها

مهدی آقایی از کم‌بینایان اهل شیرگاه، نیز در این گفتگو با تأکید بر ضرورت اشتغال افراد دارای معلولیت و توجه ویژه شهرداری ها به مناسب سازی معابر در شهرهای کوچک، خواستار همکاری جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی با این قشر از جامعه شد و تاکید کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان باید یک سانس ویژه از باشگاه‌های ورزشی را در اختیار نابینایان قرار دهد تا آن‌ها نیز از مزایای ورزش‌های گروهی و فردی بهره‌مند شوند. همچنین، خواستار تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه برای افراد نابینا شد تا این قشر بتوانند مشکلات مالی خود را راحت‌تر حل کنند.

وی با قدردانی از برخی بانک‌ها، پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌هایی که همکاری مناسبی با جامعه نابینایان داشته‌اند از سوپرمارکت‌هایی که بسته‌های حمایتی برای نابینایان در نظر می‌گیرند را نیز تقدیر کرد.

با توجه به توانمندی‌ها و مطالبات جامعه نابینایان و کم‌بینایان، می‌توان گفت که برای ساختن یک جامعه پویا، برابر و دسترس‌پذیر، نیاز است که مسئولان به جد به مشکلات این قشر توجه کنند و در کنار آنها برای ایجاد فرصت‌های برابر و رفع موانع موجود تلاش کنند. این حرکت نه تنها به نفع افراد نابینا بلکه به نفع تمام جامعه است که می‌تواند از ظرفیت‌های ارزشمند این قشر بهره‌برداری کند.

انتهای پیام/