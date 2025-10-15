احمدی مدیرعامل جدید شرکت فولاد غدیر نیریز شد
مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت فولاد غدیر نیریز با حضور مدیران ارشد شرکت سرمایهگذاری غدیر، مدیران ارشد شرکت سرمایهگذاری غدیر و کارکنان شرکت فولاد غدیر نیریز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل جدید فولاد غدیر نیریز در این مراسم با تأکید بر ضرورت همدلی، کار جهادی و توسعه پایدار، آغاز فصل تازهای از رشد و تحول در فولاد غدیر نیریز را نوید داد.
محمدجواد احمدی گفت: امروز روز رفاقتها و همدلیهاست؛ آمدهام تا با تکیه بر وفاق و همکاری، مسیر تعالی و توسعه پایدار شرکت را با همراهی همه شما ادامه دهیم.
وی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه از دل انسانها میگذرد، افزود: بزرگترین مزیت رقابتی فولاد غدیر نیریز، نیروی انسانی آن است. برای رشد و ارتقای کارکنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد و باور دارم منافع سهامداران، مدیران، پرسنل و منطقه باید به شکلی همافزا پیش برود.
احمدی با اشاره به برنامههای توسعهای شرکت گفت: تمام طرحهای توسعه باید با جسارت و قدرت پیش برود. تکمیل زنجیره ارزش فولاد از اولویتهای اصلی ماست و ساخت واحد گندلهسازی با همت کارکنان، فرصتی ارزشمند برای اشتغال جوانان نیریزی خواهد بود.
وی با تأکید بر تعهد خود نسبت به مردم منطقه افزود: در برابر مردم پاسخگو خواهم بود و در حوزه مسئولیت اجتماعی هیچ تلاشی را فروگذار نمیکنیم. فولاد غدیر نیریز باید یکی از ارکان صنعت فولاد کشور باشد و در مسیر تولید پایدار، توسعه معدنی و ورود به بازارهای صادراتی گامهای جدی بردارد.
مدیرعامل جدید فولاد غدیر نیریز با اشاره به لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و جانشینپروری گفت: برای تحقق اهداف بزرگ، نیاز به کار جهادی و شبانهروزی داریم. از هرگونه حرکت نمایشی پرهیز میکنیم، بر سلامت محیط کار تأکید داریم و از مدیران پاکدست و نیروهای بومی حمایت خواهیم کرد. در این دوره، تربیت مدیران جوان نیریزی بهصورت جدی دنبال میشود تا در آینده خود تولیدکننده فولاد باشند.
وی تأکید کرد: اهداف و استراتژیهای جدید شرکت بر پایه توانمندیهای واقعی منطقه تنظیم خواهد شد و ارتقای فرهنگ سازمانی و بلوغ مدیریتی در دستور کار قرار دارد.
در این مراسم،عباس باباگلزاده سرپرست هلدینگ صنایع و معادن غدیر، ضمن تقدیر از زحمات حامد راحت مدیرعامل پیشین تینمجموعه، گفت: اطمینان دارم تیم مدیریتی جدید با هدایت دکتر احمدی مسیر موفقیت را ادامه خواهد داد و شاهد بالندگی این مجموعه خواهیم بود.
همچنین معبود عباسزاده، معاون امور شرکتها و مجامع گروه سرمایهگذاری غدیر، با اشاره به اهمیت تحول در اهداف و استراتژیها اظهار کرد: فولاد غدیر نیریز باید پیشران توسعه اقتصادی استان فارس باشد. دکتر احمدی مدیری جوان، خلاق و باانگیزه است و حضور او نویدبخش توسعه پایدار در این مجموعه خواهد بود.
گفتنی است محمدجواد احمدی پیش از این در سمتهایی چون عضویت در هیئتمدیره شرکتهای صنایع فولاد شرق و کاوندنهان زمین، ریاست هیئتمدیره شرکت سریر لجستیک ایرانیان و مدیرعاملی شرکت فولاد زاگرس و شرکت بینالمللی معدنی و صنعتی سیپیجی پارس فعالیت داشته است.