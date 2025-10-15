خبرگزاری کار ایران
احمدی مدیرعامل جدید شرکت فولاد غدیر نی‌ریز شد

احمدی مدیرعامل جدید شرکت فولاد غدیر نی‌ریز شد
مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت فولاد غدیر نی‌ریز با حضور مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و کارکنان شرکت فولاد غدیر نی‌ریز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل جدید فولاد غدیر نی‌ریز  در این مراسم با تأکید بر ضرورت همدلی، کار جهادی و توسعه پایدار، آغاز فصل تازه‌ای از رشد و تحول در فولاد غدیر نی‌ریز را نوید داد.

محمدجواد احمدی گفت: امروز روز رفاقت‌ها و همدلی‌هاست؛ آمده‌ام تا با تکیه بر وفاق و همکاری، مسیر تعالی و توسعه پایدار شرکت را با همراهی همه شما ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه از دل انسان‌ها می‌گذرد، افزود: بزرگ‌ترین مزیت رقابتی فولاد غدیر نی‌ریز، نیروی انسانی آن است. برای رشد و ارتقای کارکنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد و باور دارم منافع سهامداران، مدیران، پرسنل و منطقه باید به شکلی هم‌افزا پیش برود.

احمدی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت گفت: تمام طرح‌های توسعه باید با جسارت و قدرت پیش برود. تکمیل زنجیره ارزش فولاد از اولویت‌های اصلی ماست و ساخت واحد گندله‌سازی با همت کارکنان، فرصتی ارزشمند برای اشتغال جوانان نی‌ریزی خواهد بود.

وی با تأکید بر تعهد خود نسبت به مردم منطقه افزود: در برابر مردم پاسخگو خواهم بود و در حوزه مسئولیت اجتماعی هیچ تلاشی را فروگذار نمی‌کنیم. فولاد غدیر نی‌ریز باید یکی از ارکان صنعت فولاد کشور باشد و در مسیر تولید پایدار، توسعه معدنی و ورود به بازارهای صادراتی گام‌های جدی بردارد.

مدیرعامل جدید فولاد غدیر نی‌ریز با اشاره به لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و جانشین‌پروری گفت: برای تحقق اهداف بزرگ، نیاز به کار جهادی و شبانه‌روزی داریم. از هرگونه حرکت نمایشی پرهیز می‌کنیم، بر سلامت محیط کار تأکید داریم و از مدیران پاکدست و نیروهای بومی حمایت خواهیم کرد. در این دوره، تربیت مدیران جوان نی‌ریزی به‌صورت جدی دنبال می‌شود تا در آینده خود تولیدکننده فولاد باشند.

وی تأکید کرد: اهداف و استراتژی‌های جدید شرکت بر پایه توانمندی‌های واقعی منطقه تنظیم خواهد شد و ارتقای فرهنگ سازمانی و بلوغ مدیریتی در دستور کار قرار دارد.

در این مراسم،عباس باباگل‌زاده  سرپرست هلدینگ صنایع و معادن غدیر، ضمن تقدیر از زحمات  حامد راحت مدیرعامل پیشین تین‌مجموعه، گفت: اطمینان دارم تیم مدیریتی جدید با هدایت دکتر احمدی مسیر موفقیت را ادامه خواهد داد و شاهد بالندگی این مجموعه خواهیم بود.

همچنین  معبود عباس‌زاده، معاون امور شرکت‌ها و مجامع گروه سرمایه‌گذاری غدیر، با اشاره به اهمیت تحول در اهداف و استراتژی‌ها اظهار کرد: فولاد غدیر نی‌ریز باید پیشران توسعه اقتصادی استان فارس باشد. دکتر احمدی مدیری جوان، خلاق و باانگیزه است و حضور او نویدبخش توسعه پایدار در این مجموعه خواهد بود.

گفتنی است  محمدجواد احمدی پیش از این در سمت‌هایی چون عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های صنایع فولاد شرق و کاوندنهان زمین، ریاست هیئت‌مدیره شرکت سریر لجستیک ایرانیان و مدیرعاملی شرکت فولاد زاگرس و شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی‌پی‌جی پارس فعالیت داشته است.

