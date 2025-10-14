خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶۰ هکتار از مراتع آخرداغ بجنورد طعمه آتش شد

۶۰ هکتار از مراتع آخرداغ بجنورد طعمه آتش شد
کد خبر : 1700170
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد با اشاره به مهار آتش در آخرداغ، گفت: براساس برآوردهای اولیه، ۶۰ هکتار از مراتع این منطقه طعمه آتش شد.

به گزارش ایلنا، مهدی قدیمی سه شنبه شب اظهار کرد: با اعلام گزارش آتش‌سوزی در مراتع آخرداغ از روز گذشته ۲ تیم از همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: با ملحق شدن یک تیم از پاسگاه انتظامی منطقه و یک گروه از آتش نشانی بجنورد تلاش برای مهار آتش بیشتر شد.

قدیمی ادامه داد: در این بین با تاریک شدن هوا و تغییر جهت باد، آتش گسترش یافت و مناطقی از جنوب و غرب منطقه دچار حریق شد و تا ارتفاعات منطقه گودالی سلاخ پیش‌روی کرد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد گفت: با توجه به تحلیل توان نیروهای اعزامی، نیروهای دیگری از اداره منابع طبیعی شهرستان، بخشداری و شورای روستای لنگر جایگزین شدند و با همراهی ستاد مدیریت بحران استان و یک گروه از آتش نشانان، عملیات اطفای حریق در تاریکی شب تا طلوع آفتاب ادامه پیدا کرد.

وی یادآور شد: در نهایت بامداد صبح روز سه شنبه با اضافه شدن یک تیم دیگر از اداره منابع طبیعی شهرستان و یک گروه از هلال احمر و با افزایش ابر و گسترش مه، تا نزدیکی ظهر آتش به طور کامل مهار شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد از مردم درخواست کرد تا هنگام حضور در طبیعت آتش روشن نکنند و در صورت روشن کردن آتش از خاموشی کامل آن اطمینان حاصل کنند.

منطقه آخرداغ کوهی در ۱۳ کیلومتری شمال غربی بجنورد است.

گستره منابع طبیعی شهرستان بجنورد ۲۳۱ هزار و ۵۳۳ هکتار(حدود ۷۲ درصد مساحت شهرستان) هست که از این میزان ۱۴۱ هزار و ۸۳۱ هکتار اراضی مرتعی (حدود ۶۱ درصد منابع طبیعی) و ۸۹ هزار و ۷۰۲ هکتار اراضی جنگلی (حدود ۳۹ درصد وسعت منابع طبیعی) می باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ