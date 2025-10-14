۶۰ هکتار از مراتع آخرداغ بجنورد طعمه آتش شد

به گزارش ایلنا، مهدی قدیمی سه شنبه شب اظهار کرد: با اعلام گزارش آتش‌سوزی در مراتع آخرداغ از روز گذشته ۲ تیم از همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: با ملحق شدن یک تیم از پاسگاه انتظامی منطقه و یک گروه از آتش نشانی بجنورد تلاش برای مهار آتش بیشتر شد.

قدیمی ادامه داد: در این بین با تاریک شدن هوا و تغییر جهت باد، آتش گسترش یافت و مناطقی از جنوب و غرب منطقه دچار حریق شد و تا ارتفاعات منطقه گودالی سلاخ پیش‌روی کرد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد گفت: با توجه به تحلیل توان نیروهای اعزامی، نیروهای دیگری از اداره منابع طبیعی شهرستان، بخشداری و شورای روستای لنگر جایگزین شدند و با همراهی ستاد مدیریت بحران استان و یک گروه از آتش نشانان، عملیات اطفای حریق در تاریکی شب تا طلوع آفتاب ادامه پیدا کرد.

وی یادآور شد: در نهایت بامداد صبح روز سه شنبه با اضافه شدن یک تیم دیگر از اداره منابع طبیعی شهرستان و یک گروه از هلال احمر و با افزایش ابر و گسترش مه، تا نزدیکی ظهر آتش به طور کامل مهار شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد از مردم درخواست کرد تا هنگام حضور در طبیعت آتش روشن نکنند و در صورت روشن کردن آتش از خاموشی کامل آن اطمینان حاصل کنند.

منطقه آخرداغ کوهی در ۱۳ کیلومتری شمال غربی بجنورد است.

گستره منابع طبیعی شهرستان بجنورد ۲۳۱ هزار و ۵۳۳ هکتار(حدود ۷۲ درصد مساحت شهرستان) هست که از این میزان ۱۴۱ هزار و ۸۳۱ هکتار اراضی مرتعی (حدود ۶۱ درصد منابع طبیعی) و ۸۹ هزار و ۷۰۲ هکتار اراضی جنگلی (حدود ۳۹ درصد وسعت منابع طبیعی) می باشد.

