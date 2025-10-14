سانحه رانندگی در محور رشتخوار سه کشته در پی داشت 

به گزارش ایلنا، سیدعلی موسوی عصر روز سه‌شنبه در خصوص جزییات این تصادف افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز در کیلومتر ۲۰ محور تربت‌حیدریه به سمت رشتخوار رخ داد.

وی اضافه کرد: در این حادثه، ۲ خودروی پراید و تیبا با یکدیگر برخورد کردند و خودروها دچار آتش‌سوزی شد.

فرماندار رشتخوار ادامه داد: در این حادثه راننده پراید و یک نفر از سرنشینان آن که هر ۲ نفر مرد و از کارکنان شبکه بهداشت و درمان رشتخوار بودند، در آتش سوختند ‌ جان باختند و سرنشین دیگر که همکار بانو این شبکه بود، در لحظه برخورد از خودرو به بیرون پرت و به شدت مصدوم شد.

موسوی گفت: راننده خودروی تیبا نیز در آتش سوخت و جان باخت و تنها مجروح حادثه بلافاصله به بیمارستان امام حسین(ع) تربت‌حیدریه منتقل شد.

وی افزود: علت این تصادف در دست بررسی است.

مرکز شهرستان رُشتخوار در ۲۱۶ کیلومتری جنوب مشهد واقع است و شهر جنگل نیز در ۸۱ کیلومتری جنوب غرب رشتخوار قرار دارد.

انتهای پیام/