نخستین خط تولید نوین گچ خاورمیانه توسط کارخانه گچ خجسته قائمیه بهره برداری می شود

به گزارش ایلنا، ابراهیم موسوی افزود: آزمایشگاه این کارخانه با اخذ گواهینامه معتبر ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های صنعتی کشور در حوزه گچ ساختمانی، صفحات روکش‌دار گچی، سنگدانه‌های بتن و آجرهای رسی به شمار می‌آید.

به گفته وی، محصولات تولیدی این کارخانه به دلیل کیفیت بالا و ثبات فنی، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه نیز صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت تولیدی و بازرگانی قائمیه (گچ خجسته)، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مزایای فنی محصولات این کارخانه عنوان کرد:گچ تولیدی ما علاوه بر مقرون‌به‌صرفه بودن، به دلیل سبک‌سازی، سرعت اجرا، مقاومت و زیبایی، مورد استقبال گسترده فعالان صنعت ساختمان قرار گرفته است.

علی خجسته همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط جدید تولید این کارخانه برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه طی ماه آینده خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این خط نوین، شاهد صرفه‌جویی ۷۰ درصدی در مصرف انرژی و تولید گچ‌هایی با مقاومت بالاتر نسبت به سایر محصولات موجود در بازار خواهیم بود.

خجسته با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم ۱۵۰۰ نفر در این مجموعه افزود: توان فنی بالا، کنترل کامل زنجیره تولید و وجود معدن اختصاصی با ذخایر غنی از سنگ گچ سفید و خالص، از عوامل اصلی کیفیت برتر محصولات خجسته است.

وی استقبال کشورهای عمان، امارات و قطر از محصولات این کارخانه در جریان نمایشگاه را نشانه‌ای از افزایش اعتماد بازارهای بین‌المللی به کیفیت گچ ایرانی دانست و تأکید کرد که مذاکرات صادراتی با این کشورها در حال انجام است.

کارخانه گچ خجسته قائمیه با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گچ در جنوب کشور است. این شرکت در سال ۱۳۹۷ با آغاز مدیریت جدید و رویکردی نوین در تحقیق و توسعه، موفق به راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مدرن و اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 شد.

در ادامه این مسیر، گچ سوپر فوق سفید ویژه اقلیم گرم جنوب برای نخستین بار در کشور توسط این کارخانه تولید شد و تحولی چشمگیر در صنعت گچ منطقه رقم زد.

