خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اداره صمت شهرستان کوه‌چنار خبرداد؛

نخستین خط تولید نوین گچ خاورمیانه توسط کارخانه گچ خجسته قائمیه بهره برداری می شود

نخستین خط تولید نوین گچ خاورمیانه توسط کارخانه گچ خجسته قائمیه بهره برداری می شود
کد خبر : 1700084
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کوه‌چنار با اشاره به حضور فعال این واحد تولیدی در رویداد بزرگ اکسپو شیراز، اظهار داشت:کارخانه گچ خجسته قائمیه نخستین دارنده نشان استاندارد گچ در استان فارس و تنها تولیدکننده گچ ویژه کارخانجات گچ برگ جنوب کشور است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم موسوی افزود: آزمایشگاه این کارخانه با اخذ گواهینامه معتبر ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های صنعتی کشور در حوزه گچ ساختمانی، صفحات روکش‌دار گچی، سنگدانه‌های بتن و آجرهای رسی به شمار می‌آید.

به گفته وی، محصولات تولیدی این کارخانه به دلیل کیفیت بالا و ثبات فنی، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه نیز صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت تولیدی و بازرگانی قائمیه (گچ خجسته)، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مزایای فنی محصولات این کارخانه عنوان کرد:گچ تولیدی ما علاوه بر مقرون‌به‌صرفه بودن، به دلیل سبک‌سازی، سرعت اجرا، مقاومت و زیبایی، مورد استقبال گسترده فعالان صنعت ساختمان قرار گرفته است.

علی خجسته  همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط جدید تولید این کارخانه برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه طی ماه آینده خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این خط نوین، شاهد صرفه‌جویی ۷۰ درصدی در مصرف انرژی و تولید گچ‌هایی با مقاومت بالاتر نسبت به سایر محصولات موجود در بازار خواهیم بود.

خجسته با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم ۱۵۰۰ نفر در این مجموعه افزود: توان فنی بالا، کنترل کامل زنجیره تولید و وجود معدن اختصاصی با ذخایر غنی از سنگ گچ سفید و خالص، از عوامل اصلی کیفیت برتر محصولات خجسته است.

وی استقبال کشورهای عمان، امارات و قطر از محصولات این کارخانه در جریان نمایشگاه را نشانه‌ای از افزایش اعتماد بازارهای بین‌المللی به کیفیت گچ ایرانی دانست و تأکید کرد که مذاکرات صادراتی با این کشورها در حال انجام است.

کارخانه گچ خجسته قائمیه با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گچ در جنوب کشور است. این شرکت در سال ۱۳۹۷ با آغاز مدیریت جدید و رویکردی نوین در تحقیق و توسعه، موفق به راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مدرن و اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 شد.

در ادامه این مسیر، گچ سوپر فوق سفید ویژه اقلیم گرم جنوب برای نخستین بار در کشور توسط این کارخانه تولید شد و تحولی چشمگیر در صنعت گچ منطقه رقم زد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ