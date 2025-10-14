طرح جامع شهر سراوان در شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب شد
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از تصویب طرح جامع شهر سراوان با هدف ساماندهی توسعه شهری، افزایش ظرفیتهای زیستی و بهرهگیری از قابلیتهای منطقهای در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی پارسی افزود: بر اساس این طرح مساحت محدوده شهر سراوان از ۱۳۱۳ هکتار به حدود ۱۸۰۰ هکتار افزایش یافته و حریم شهر نیز از ۴۴۶۶ هکتار به ۵۷۸۵ هکتار توسعه یافته است که این توسعه در راستای پاسخگویی به نیازهای آینده این شهر و جمعیت پیشبینیشده افق ۱۴۱۷ که بیش از ۹۱ هزار نفر خواهد بود، انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردهای مهم این طرح گفت: صیانت از نخلستانهای جنوب شهر سراوان به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و میراث محیطی منطقه بهعنوان محور اصلی حفاظت شهری مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای تامین نیازهای آتی مسکن و توسعه سکونتگاهها اراضی ذخیرهای به وسعت حدود ۲۵۰ هکتار در شمالشرق شهر سراوان با افق زمانی پنجساله و در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تعیین شده است.
پارسی با اشاره به موقعیت راهبردی شهر سراوان در نزدیکی مرز کوهک گفت: در این طرح به منظور بهرهبرداری از ظرفیت تبادلات مرزی و تحقق راهبردهای کلان آمایش سرزمینی استان، کاربریهای لجستیکی در محدوده و حریم شهر تا روستای هوشک پیشبینی شده است.
وی خاطر نشان کرد: تصویب این طرح گامی اساسی در جهت ساماندهی فضایی، بهبود زیرساختها و برنامهریزی برای توسعه پایدار شهری سراوان بشمار میرود و جایگاه این شهر را در مرکزیت ناحیه شرق استان تقویت خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت این مصوبات تاکید کرد: تصمیمگیری درباره طرح های جامع در شورایعالی و معماری ایران گامی بلند و مهم در مسیر تحقق عدالت شهری، ارتقای خدمات عمومی و فراهمسازی زیرساختهای توسعه بشمار می رود.
پارسی خاطرنشان کرد: این تصمیمات در بالاترین مرجع تصمیمگیری حوزه شهرسازی کشور یعنی شورایعالی شهرسازی و معماری نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه متوازن و کاهش نابرابریهای شهری در این استان است.