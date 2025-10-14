سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس خبرداد؛
مرمت مجموعه آرامگاه حافظیه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال
سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس از پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات ساماندهی و مرمت آرامگاه حافظ در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، صادق زارع با بیان اینکه مرمت آرامگاه حافظ گامی مهم در حفظ هویت فرهنگی فارس است، افزود: این اقدام را گامی مهم در راستای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان دانست.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی استان با اعلام این خبر گفت: مرمت و ساماندهی آرامگاه حافظیه با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال در دست انجام است و در حال حاضر سبکسازی و اجرای عایقهای رطوبتی بام، مرمت آجر فرش مقبرههای ضلع غربی، تعمیرات بخشهای آجری در ضلع شمالی و نیز تعمیرات سنگفرش موضعی در محوطه آرامگاه در دست اجر است.
زارع افزود: این عملیات به صورت پیمانی اجرا میشود و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.
او بیان کرد، با توجه به تشکیل کارگروه ساماندهی اماکن تاریخی - فرهنگی اداره کل ، کلیه اقدامات اجرایی پیش رو پس از طرح و تصویب موضوعات و طرح در کمیته و شورای فنی استان به مرحله اجرا خواهد رسید، که با برنامه ریزی های صورت گرفته ادامه مرمت و تعمیرات مجموعه آرامگاه حافظیه شامل مرمت و رنگ آمیزی بخش های چوبی درها، پنجره ها و ارسی ها ، ساماندهی محوطه و فضای سبز، مرمت و تعمیرات داخلی مقابر پیرامونی و ساماندهی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی مورد نیاز مجموعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آرامگاه حافظ، شاعر نامدار سده هشتم هجری، از مهمترین نمادهای فرهنگی و گردشگری شیراز و ایران محسوب میشود. این مجموعه تاریخی متعلق به دوره آل مظفر است و در آذرماه ۱۳۴۵ با شماره ۱۰۰۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
زارع در پایان تأکید کرد: مرمت علمی و اصولی این مجموعه تاریخی، در ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی استان فارس و پاسداری از میراث ملی کشور نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.