شهرستان محلات میزبان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون دختران

به گزارش ایلنا، یاسین کاظمی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، حدود 270 ورزشکار و عوامل اجرایی از 27 استان کشور حضور دارند. ورود تیم‌ها از امروز آغاز شده و مراس افتتاحیه نیز روز سه‌شنبه بیست‌ودوم مهرماه برگزار می‌شود. این مسابقات تا بیست‌وپنجم مهرماه ادامه دارد و در روز پایانی، مراسم اختتامیه و توزیع مدال‌ها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان محلات یکی از شهرستان‌های نوار جنوبی استان مرکزی است که 55 هزار نفر جمعیت دارد، ادامه داد: با توجه به اهمیت این میزبانی، تلاش داریم ضمن خلق یک رقابت ورزشی موفق، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری ورزشی این شهرستان را نیز به خوبی معرفی کنیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان محلات در خصوص برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی، اظهار داشت: المپیاد استعدادهای برتر، یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی کشور در سال‌های اخیر است که هدف آن کشف و پرورش استعدادهای برتر ورزشی و استفاده از ظرفیت این ورزشکاران در میادین بین‌المللی است.

