خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهرستان محلات میزبان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون دختران

شهرستان محلات میزبان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون دختران
کد خبر : 1699584
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان محلات گفت: این شهرستان میزبانی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته بدمینتون ویژه دختران است. این رقابت‌ها برای نخستین‌بار در محلات برگزار می‌شود و هماهنگی و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی ضروری است.

به گزارش ایلنا، یاسین کاظمی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، حدود 270 ورزشکار و عوامل اجرایی از 27 استان کشور حضور دارند. ورود تیم‌ها از امروز آغاز شده و مراس افتتاحیه نیز روز سه‌شنبه بیست‌ودوم مهرماه برگزار می‌شود. این مسابقات تا بیست‌وپنجم مهرماه ادامه دارد و در روز پایانی، مراسم اختتامیه و توزیع مدال‌ها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان محلات یکی از شهرستان‌های نوار جنوبی استان مرکزی است که 55 هزار نفر جمعیت دارد، ادامه داد: با توجه به اهمیت این میزبانی، تلاش داریم ضمن خلق یک رقابت ورزشی موفق، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری ورزشی این شهرستان را نیز به خوبی معرفی کنیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان محلات در خصوص برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی، اظهار داشت: المپیاد استعدادهای برتر، یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی کشور در سال‌های اخیر است که هدف آن کشف و پرورش استعدادهای برتر ورزشی و استفاده از ظرفیت این ورزشکاران در میادین بین‌المللی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ