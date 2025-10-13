وضعیت زیستمحیطی شهرستان زرقان بررسی شد؛
بازگرداندن عوارض آلایندگی و توسعه فضای سبز
آخرین وضعیت زیستمحیطی شهرستان زرقان، نحوه هزینهکرد عوارض آلایندگی صنایع و چالشهای پیرامونی پارک ملی بمو با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، فرماندار و شهردار شهرستان زرقان، معاونین و مسئولین بررسی شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به ضرورت شفافیت و پاسخگویی در تصمیمات محیطزیستی اظهار داشت: هر تصمیمی باید در چارچوب قانون، بر اساس دادههای علمی و در راستای منافع عمومی باشد.
لیلا تاجگردون افزود: شهرستان زرقان به دلیل مجاورت با پارک ملی بمو و فعالیت صنایع بزرگ، از نظر زیستمحیطی بسیار حساس است و تصمیمگیری درباره آن باید با دقت و مطالعه انجام گیرد.
تاجگردون ادامه داد: پیشنهاد میکنم یک پژوهش جامع درباره وضعیت فعلی آلایندگی در منطقه انجام شود تا بتوان دقیقتر درباره برنامههای کنترلی تصمیم گرفت. همچنین برای موضوع دشت تنگ نیاز به تشکیل یک کارگروه کارشناسی ویژه است تا ابعاد مختلف آن بررسی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با قدردانی از همکاری مسئولان محلی بیان کرد: نگاه محیطزیستی و دلسوزانه فرماندار و شهردار زرقان، به ویژه در مدیریت بحرانهایی مانند آتشسوزی پارک ملی بمو، بسیار ارزشمند است. این همافزایی میتواند زمینه را برای تصمیمات پایدار و حفاظت از اکوسیستمهای منطقه فراهم کند.
سعید نظری فرماندار شهرستان زرقان با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازگرداندن عوارض آلایندگی صنایع به شهرستان گفت: عوارض آلایندگی صرف بهبود وضعیت زیستمحیطی میشود.
وی افزود: با همکاری اداره کل محیط زیست فارس و حمایت مجموعه استان، توانستیم بخشی از عوارض آلایندگی پالایشگاه و واحدهای صنعتی را به شهرستان بازگردانیم. این مبالغ تا تعیین سرفصل هزینهکرد نگهداری شده و با نظر کارشناسان صرف بهبود وضعیت محیط زیست و توسعه فضای سبز خواهد شد.
صانعی شهردار شهرستان زرقان نیز با بیان اینکه همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست در اولویت برنامههای شهری است، اظهار داشت پیشنهاد نامگذاری یکی از میادین اصلی شهر به نام شهدای محیطبان و نصب المانی در شأن آنان ارائه شده است.
وی افزود: زرقان ظرفیتهای بالایی در زمینه آموزش و فرهنگسازی محیطزیستی دارد و میتوان از این فرصتها برای جلب مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست استفاده کرد.
معاون محیط زیست انسانی استان فارس بر اهمیت همکاری بین دستگاهها تأکید کرد و گفت: هیچ نهادی بهتنهایی نمیتواند چالشهای زیستمحیطی را حل کند. همکاری میان محیط زیست، شهرداریها، فرمانداری و صنایع ضروری است.
وی افزود: برنامه ما ایجاد سامانههای پایش دقیق، نظارت بر مراکز آلاینده و بهرهگیری از مطالعات بومی برای تصمیمسازی است.