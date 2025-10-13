احداث ۲ مدرسه جدید در شهر صدرا

به گزارش ایلنا، سوسن زارع با اشاره به پیگیری ها برای افزایش ظرفیت مدارس دولتی در صدرا گفت: عملیات اجرایی ساخت دو مدرسه ۱۲ کلاسه به زودی توسط سازمان نوسازی مدارس در صدرا آغاز خواهد شد.

زارع افزود: این آموزشگاه ها در در مقطع دبستان و متوسطه اول دخترانه خواهد بود که در سازمان نوسازی مدارس به تصویب رسیده و به چرخه مدارس دولتی شهر صدرا اضافه خواهد شد.

وی با قدردانی از فرماندار شهرستان شیراز مدیرکل آموزش و پرورش استان و رییس سازمان نوسازی مدارس فارس، تأکید کرد: پیگیری نیازهای آموزشی صدرا از مسیرهای مختلف در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/