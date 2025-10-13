بازرس کل استان قزوین:
بازرس کل استان قزوین گفت: با پیگیری و ورود سازمان بازرسی 1.2 همت از اموال عمومی در نیمه نخست سال جاری به بیتالمال برگشته است.
وی با بیان اینکه کارکنان بازرسی با وجود کمبود نیرو، با تمام توان و قدرت به انجام مأموریتهای خود ادامه میدهند، تصریح کرد: پیشگیری بر درمان مقدم است و این رویکرد در اولویت کاری بازرسی کل استان قرار داشته و افزایش آمار نیز حاکی از افزایش اعتماد مردم عزیز استان به بازرسی کل است.
بازرس کل استان قزوین مسکن ملی را مطالبه عمومی چندین هزار نفر از مردم استان عنوان کرد و از حضور میدانی بازرسی در این حوزه خبر داد و گفت: در حوزه مسکن ملی با ورود به موقع و همراه نمودن سایر دستگاهها علاوه بر تسریع در تحویل واحدها تلاش شده هزینههای ساخت کاهش یابد.
خمسه ضمن تاکید بر لزوم گذر از روشهای سنتی و حرکت به سمت هوشمندسازی گفت: موضوع هوشمندسازی معادن در شورای حفظ حقوق بیتالمال در دستور کار دستگاههای اجرایی و نظارتی قرار دارد و تا کنون بیش از یک هزار میلیارد ریال مطالبات دولتی از معادن دریافت شده است.
وی ادامه داد: استان قزوین در راستای هوشمندسازی، چهارمین استانی است که سامانه هوشمندسازی معادن را راهاندازی کرده است و دستیابی به آمار واقعی استخراج، وصول حقوق دولتی، جلوگیری از تخریب جادهها توسط خودروهای معدنی دارای اضافه بار و اتصال به سامانههای نظارتی از اهداف اصلی اجرای این طرح محسوب میشود.