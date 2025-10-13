اسکواش استان در رتبه نخست کشور قرار گرفت

به گزارش ایلنا از تبریز، حسن‌زاده با تبریک روز جهانی اسکواش اظهار داشت: بیستم مهرماه به عنوان روز جهانی اسکواش نام‌گذاری شده و ما نیز در تبریز و شهرهای مختلف استان برنامه‌های متنوعی را برای گرامی‌داشت این روز تدارک دیده‌ایم. این روزها تبریز میزبان اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان دختر کشور است که با همکاری هیأت و تیم اجرایی استان، هم‌زمان با برگزاری جشن کوچکی برگزار شد.

وی افزود: هدف ما توسعه اسکواش در دو بخش قهرمانی و همگانی است تا این ورزش نوپای المپیکی در میان اقشار مختلف جامعه بیشتر شناخته شود. امیدواریم در آینده شاهد حضور ورزشکاران و مربیان استان در المپیک باشیم.

رئیس هیأت اسکواش آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت: در تازه‌ترین ارزیابی فدراسیون، هیأت اسکواش استان عنوان بهترین عملکرد در بین هیأت‌های استانی کشور را کسب کرده است. همچنین ورزشکاران تبریزی در رده‌های مختلف سنی بانوان و آقایان حضور فعالی دارند و امیدواریم موفقیت‌های آنان در اردوهای ملی با کسب مدال‌های بین‌المللی همراه شود.

