حمله مسلحانه به خودروی مهندس پروژه انتقال آب چابهار - زاهدان

به گزارش ایلنا، شامگاه یکشنبه تعدادی افراد ناشناس و مسلح به خودروی یکی از مهندسان پروژه انتقال آب چابهار زاهدان در مسیر زاهدان - خاش، حمله کرده و ماشین وی را به آتش کشیدند.

در این حادثه مهندس داخل ماشین، جان سالم به در برد.

حمید نوری فرمانده انتظامی زاهدان گفت: مأموران انتظامی بلافاصله بعد از اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند و متهمان تحت تعقیب پلیس هستند.

انتهای پیام/