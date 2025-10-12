حمله مسلحانه به خودروی مهندس پروژه انتقال آب چابهار - زاهدان
تعدادی افراد ناشناس و مسلح به خودروی یکی از مهندسان پروژه انتقال آب چابهار-زاهدان در سیستان و بلوچستان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند.
به گزارش ایلنا، شامگاه یکشنبه تعدادی افراد ناشناس و مسلح به خودروی یکی از مهندسان پروژه انتقال آب چابهار زاهدان در مسیر زاهدان - خاش، حمله کرده و ماشین وی را به آتش کشیدند.
در این حادثه مهندس داخل ماشین، جان سالم به در برد.
حمید نوری فرمانده انتظامی زاهدان گفت: مأموران انتظامی بلافاصله بعد از اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند و متهمان تحت تعقیب پلیس هستند.