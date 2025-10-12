دستگیری قاتل فراری و همدستش در خاش
فرمانده انتظامی خاش سیستان و بلوچستان از دستگیری قاتل فراری و همدستش پس از حدود ۲ ماه از قتل یک شهروند خاشی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ غلامرضا نورا روز یکشنبه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در شهریورماه سالجاری در یکی از مناطق شهرستان خاش، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و بهرهگیری از شیوههای نوین پلیسی و همچنین همکاری معتمدان محلی موفق به شناسایی و دستگیری قاتل و همدستش شدند.
فرمانده انتظامی خاش بیان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات فنی به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات طایفهای اعلام کردند و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
وی همچنین از پیگیری پرونده قتل زن جوانی در یکی از روستاهای شهرستان خاش خبر داد و افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به فوت، بلافاصله مأموران به محل اعزام شدند.
سرهنگ نورا ادامه داد: در بررسیهای اولیه مشخص شد متوفی در منزل خود بر اثر اصابت گلوله سلاح شکاری جان باخته است.
وی تصریح کرد: تحقیقات پلیس و اقدامات قضایی در این خصوص ادامه دارد و شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار قرار گرفته است.