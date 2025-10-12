با حضور استاندار صورت گرفت؛
افتتاح مرکز رفاهی فرهنگیان قزوین
در مراسمی با حضور محمد نوذری استاندار قزوین مرکز رفاهی فرهنگیان قزوین مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، همزمان با آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی نهضت توسعه عدالت آموزشی و با حضور رئیسجمهور بهصورت ویدئوکنفرانسی، مرکز رفاهی فرهنگیان قزوین نیز با حضور محمد نوذری استاندار قزوین به بهرهبرداری رسید.
این مرکز با زیربنای یکهزار و 803 مترمربع، شامل 20 اتاق اقامتی و چهار واحد اداری است که با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال احداث و تجهیز شده است.
مرکز رفاهی فرهنگیان قزوین با هدف ارائه خدمات رفاهی، آموزشی و فرهنگی به معلمان و کارکنان آموزشوپرورش استان طراحی و اجرا شده و از پروژههای شاخص حوزه آموزش در استان به شمار میرود.
در این آیین، استاندار قزوین ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته اجرای اینگونه طرحها را گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه معلمان، بهبود کیفیت خدمات آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در سطح استان دانست.