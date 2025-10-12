خبرگزاری کار ایران
رئیس اتاق تعاون ایران:

نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ شیراز اقدامی هوشمندانه در حوزه صادرات است

نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ شیراز اقدامی هوشمندانه در حوزه صادرات است
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، اقدامی هوشمندانه و مهم در راستای توسعه صادرات و معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان فارس است.

به گزارش ایلنا، بهمن عبدالهی  در حاشیه برگزاری این‌نمایشگاه با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌ها در حوزه بازاریابی و صادرات، اظهار کرد: تا امروز شیراز بیشتر به عنوان قطب گردشگری، فرهنگ و هنر ایران شناخته می‌شد، اما امروز با توانمندی‌های دیگر این استان در حوزه صادرات و فعالیت‌های اقتصادی آشنا شدیم.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشور افزود: در سال ۱۴۰۳ صادرات کشور بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار و واردات حدود ۷۴ میلیارد دلار بود که منجر به تراز منفی ۱۴ میلیارد دلاری شد. خوشبختانه در شش ماهه اول امسال این کسری تا حد زیادی اصلاح شده و صادرات ۲۶ میلیارد دلار و واردات ۲۸ میلیارد دلار بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت بازار کشورهای عربی گفت: شعار این دوره از نمایشگاه بر محور بازار کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس انتخاب شده است. سال گذشته حدود یک سوم صادرات کشور به دو کشور عربی اختصاص داشته؛ ۷ میلیارد دلار به امارات و ۱۳ میلیارد دلار به عراق. این آمار نشان می‌دهد بازار کشورهای عربی، بازاری بسیار مستعد برای توسعه صادرات ایران است.

عبدالهی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ ارز، هر دلاری که از صادرات به دست می‌آید، برای کشور ارزشمند است. دولت و فعالان اقتصادی باید با همکاری و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، زمینه توسعه صادرات و فروش کالاهای ایرانی، به ویژه کالاهای دانش‌بنیان، را فراهم کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران در پایان اظهار کرد:امیدواریم برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند مؤثر واقع شود و نقش مهمی در توسعه صادرات کشور، تقویت تعاملات اقتصادی و معرفی توانمندی‌های فعالان اقتصادی استان فارس داشته باشد.

