آتش سوزی در محدوده حرم شاهچراغ(ع) مهارشد/ یک نفر مصدوم شد
در پی آتشسوزی در غرفههای بست شهید آیتالله دستغیب حرم شاهچراغ(ع)، یک نفر مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام روابط عمومی اورژانس فارس، این حادثه در ساعت ۱۲:۴۰ امروز یکشنبه ۲۰ مهر در محدوده باب شهید دستغیب – حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم، شاهچراغ(ع)، رخ داد که توسط عوامل آتشنشانی بهصورت کامل مهار شد.
بلافاصله دو دستگاه آمبولانس و یک موتورلانس به محل اعزام شدند و اتوبوس آمبولانس نیز در حالت آماده باش قرار گرفت؛ همچنین مرکز هدایت عملیات بحران، بیمارستانهای رجایی و امیرالمؤمنین را برای پذیرش احتمالی مصدومین آماده کرد.
این حادثه یک مصدوم داشت که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط تیم اورژانس، به بیمارستان سوختگی امیرالمؤمنین منتقل شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز در این رابطه اعلام کرد که در ساعت ۱۲:۳۷ ظهر امروز آتشسوزی در چند غرفه خیابان ۹دی به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله آتشنشانان دو ایستگاه به محل اعزام شدند و با اقدام سریع تیمهای عملیاتی، حریق مهار و از سرایت آن به سایر غرفهها جلوگیری شد.
هادی عیدیپور افزود: پنج غرفه شامل پوشاک و فستفود آسیب دیدند و خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.