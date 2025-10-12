به گزارش ایلنا، سید کمال علوی افزود: اگر به دنبال توسعه و پویایی استان هستیم، باید از حضور دکتر امیری که یک چهره شناخته‌شده ملی است، نهایت استفاده را ببریم چرا که وی با نگاه وسیع خود به گفتمان دولت و تحقق شعار دکتر پزشکیان، این گفتمان را در استان به معنای واقعی کلمه جامه عمل پوشانده است.

وی،‌ با اشاره به جایگاه فارس در حوزه تقسیمات کشوری گفت: این استان با ۳۷ شهرستان، به عنوان بزرگترین واحد تقسیمات کشوری، برای نخستین بار شاهد تغییر هر ۳۷ فرماندار در دولت چهاردهم بوده است.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس اظهار کرد: با یک مقایسه پی می بیریم که در دیگر استان‌ها برخی هنوز تغییراتشان تکمیل نشده یا تغییرات در قالب جابه‌جایی‌ بوده اما در استان فارس پرونده تغییر فرمانداران تکمیل و بسته شده است.

علوی افزود: یکی از مفاهیم انتخابات "تغییر" است و مردم به یک گفتمان رأی داده‌اند و انتظار دارند این شعار در قالب تغییر مدیران تحقق یابد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس افزود: در این تغییرات، دولت و رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به باورمندی به جوانان، بانوان، اقوام و مذاهب داشته‌اند.

علوی افزود: در همین استان فارس و به واسطه نگاه دکتر امیری به حوزه بانوان، از ۳۷ فرماندار استان چهار نفر از میان بانوان انتخاب شده‌اند، در حالی که در تاریخ فارس از بعد از انقلاب هیچ بانوی فرمانداری نداشتیم و در دولت چهاردهم این اتفاق برای نخستین بار رقم خورد که این نوع نگاه به جمعیت بانوان در سطح کشور بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: همچنین انتصاب یک زن فرماندار اهل سنت برای نخستین بار در تاریخ فارس رقم خورد که بیانگر باورمندی استاندار به حوزه مذهب است که این اقدام نیز بازتاب مثبتی در میان مردم داشته و به افزایش سرمایه اجتماعی استان منجر شده است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس گفت: بر اساس گفتمان وزیر کشور مبنی بر به‌کارگیری نیروهای کادر وزارت کشور، در دولت سیزدهم از ۳۷ فرماندار، ۱۶ نفر (۴۳ درصد) وزارت کشوری بودند، اما در دولت چهاردهم ۳۰ فرماندار (۸۱ درصد) از نیروهای وزارت کشور هستند که این موضوع در هماهنگی و باور به توانمندی نیروهای درون کادر تاثیر بسزایی دارد.

علوی، با بیان اینکه توجه به حوزه نخبگان و نخبه‌پروری در دولت چهاردهم به شکل جدی‌تر دنبال شده افزود: در دولت سیزدهم تنها چهار فرماندار دارای مدرک دکترا بودند (۱۱ درصد)، اما در دولت چهاردهم این تعداد به هشت نفر (۲۲ درصد) افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اصل شایسته‌سالاری که از شعارهای دکتر پزشکیان و تاکید استاندار فارس است، به طور واقعی در انتصابات پیاده شده و از میان ۳۷ فرماندار، در دولت سیزدهم تنها چهار نفر (۱۱ درصد) سابقه فرمانداری داشتند، در حالی که در دولت چهاردهم ۱۷ فرماندار (۴۶ درصد) دارای چنین سابقه‌ای هستند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس،‌ با اشاره به سابقه فعالیت برخی فرمانداران در پست معاونت فرمانداری، بخشداری یا مدیریت در ادارات کل استانداری افزود: در دولت سیزدهم ۲۱ فرماندار (۵۷ درصد) دارای این سوابق بودند، اما در دولت چهاردهم این رقم به ۳۲ نفر (۸۸ درصد) افزایش یافت که بیانگر به‌کارگیری کادر توانمند و باسابقه در حوزه مدیریتی و تخصصی است.

علوی افزود: در دولت چهاردهم همچنین به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان توجه ویژه‌ای شده به طوری که پنج فرماندار از فرزندان شهدا و ۱۶ فرماندار از جانبازان یا از خانواده‌های شهدا هستند.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس گفت: در حوزه معاونین فرماندار نیز از ۷۲ معاونت فرمانداری در سطح استان، تاکنون ۴۰ معاونت (۵۵ درصد) تغییر کرده‌اند که همه این افراد از نیروهای توانمند و عمدتا از درون کادر وزارت کشور هستند و با رویکرد جوان‌گرایی و کادرسازی به عنوان فرمانداران آینده استان انتخاب شده‌اند.

علوی افزود: از ۹۷ بخشدار استان نیز تاکنون ۳۸ بخشدار (۴۰ درصد) تغییر کرده‌اند و تعدادی نیز در مرحله استعلامات گزینشی قرار دارند.

علوی در پایان اظهار کرد: این تغییرات قابل توجه در حوزه انتصابات، نتیجه نگاه استاندار فارس به جوانان است که در همین راستا هم‌اینک ۶ فرماندار استان از متولدین دهه ۶۰ هستند.

وی افزود: همچنین برای نخستین بار در تاریخ فارس، هم فرماندار، هم معاون فرماندار و هم بخشدار اهل سنت داریم که بیانگر نگاه جامع استاندار به استفاده از ظرفیت‌ مذاهب مختلف است.

